Через 4 роки: на місці ДТП із Зайцевою встановили стовпчики безпеки

На вулиці Сумській у Харкові 20 жовтня почали встановлювати металеві стовпчики безпеки. Саме в цьому місці сталася смертельна ДТП за участі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.

Хоч і в жовтні 2017 року там загинули 6 людей, протягом 4 років не робили жодної огорожі. Робочі сказали журналістам, що планують завершити встановлення за день.

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Перехрестя, де встановлюють стовпчики / Фото Суспільного

Скільки стовпчиків роблять

Також у працівників намагалися дізнатися скільки стовпчиків вони мають встановити і яку організацію представляють. Проте вони відмовилися відповідати на запитання.

На фото помітно, що стовпців там приблизно 20. Їх вмонтовують вздовж одного з тротуарів перехрестя. Чи будуть проводити аналогічні роботи на інших тротуарах у цьому місці – невідомо.



Стовпчики безпеки, які встановлюють / Фото Суспільного

Коротко про аварію в цьому місці

18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської та провулка Мечникова зіткнулися 2 автомобілі. За кермом Lexus сиділа 20-річна Олена Зайцева, яка їхала зі швидкістю понад 110 кілометрів на годину.

У Volkswagen був Геннадію Дронов, який рухався на миготливий жовтий сигнал світлофору. Після зіткнення кросовер Зайцевої полетів на тротуар, де збив багатьох пішоходів. Окрім загиблих, було ще 5 потерпілих.

Згодом обоє водіїв визнали свою провину у порушенні правил дорожнього руху та отримали по 10 років в'язниці. Проте намагалися оскаржити рішення апеляціями. Уже 3 квітня 2020 року Верховний суд ухвалив рішення залишити незмінним термін Зайцевої та Дронова.



Робочі роблять тротуар безпечним / Фото Суспільного