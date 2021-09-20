Зокрема, зникло світло й у мерії міста. Анонімні джерела в міськраді повідомили, що через це там перенесли проведення апаратної наради.

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Містян попереджали про менше відімкнення

У графіку планових відімкнень на 20 вересня була інформація про те, що світла не буде на кількох десятка вулиць. Здебільшого у списку були топоніми центральної частини міста:

Дворянська;

Коблевська;

Садова;

Ніжинська;

Новосельського;

Пастера;

Преображенська;

Торгова та інші.

Проте містяни почали повідомляти, що географія відімкнень значно більша, ніж була у списку. Тому згодом цю ситуацію прокоментували у відповідальному за електропостачання підприємстві ДТЕК.

Там повідомили, що зранку сталася аварія, проте не розголошують, яка саме. Тому приблизно о 9:30 здійснили аварійне відімкнення електролінії "Порт 1,2,3". Через це зникло світло на більшості центральних вулиць. Зокрема, Приморській, Катеринській, Думській площі та інших.