Сталась аварія: центр Одеси залишився без світла

Значна частина центру Одеси зранку 20 вересня залишилася без електропостачання. Згодом стало відомо, що це трапилося через аварійне відімкнення мережі.

Зокрема, зникло світло й у мерії міста. Анонімні джерела в міськраді повідомили, що через це там перенесли проведення апаратної наради.

Актуально Негода в Україні: десятки населених пунктів без світла

Містян попереджали про менше відімкнення

У графіку планових відімкнень на 20 вересня була інформація про те, що світла не буде на кількох десятка вулиць. Здебільшого у списку були топоніми центральної частини міста:

Дворянська;

Коблевська;

Садова;

Ніжинська;

Новосельського;

Пастера;

Преображенська;

Торгова та інші.

Проте містяни почали повідомляти, що географія відімкнень значно більша, ніж була у списку. Тому згодом цю ситуацію прокоментували у відповідальному за електропостачання підприємстві ДТЕК.

Там повідомили, що зранку сталася аварія, проте не розголошують, яка саме. Тому приблизно о 9:30 здійснили аварійне відімкнення електролінії "Порт 1,2,3". Через це зникло світло на більшості центральних вулиць. Зокрема, Приморській, Катеринській, Думській площі та інших.

Інша аварія на електромережах

Коли роблять таке аварійне відімкнення, слід вимкнути з розетки всі електропристрої. Це радять робити, оскільки в момент відновлення напруга може бути надто високою. Через це техніка може поламатися.

У селищі міського типу Слобожанське під Дніпром 20 серпня сталася пожежа на трансформаторній підстанції. Там загорілися частина конструкцій трансформатора.

Туди одразу прибули рятувальники, яким довелося гасити полум'я на площі приблизно 100 квадратних метрів. Через цей інцидент значна частина селища була безе електрики