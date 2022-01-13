Через Киву та Волошина оштрафували одеський канал: що вони наговорили

Одеський телеканал "Здоров'я" заплатить штраф за висловлювання нардепа Іллі Киви. Це пояснили поширенням мови ворожнечі.

Рішення про накладання штрафу 100 тисяч гривень ухвалили на засіданні Нацради з питань телебачення. Також там звернули увагу на виступ іншого депутата ОПЗЖ – Олега Волошина.

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Що саме сказав Кива

Комісія розглядала ефіри програми "Український формат". 1 вересня там був Ілля Кива, який почав проголошувати цілком звичний для нього спіч. Члени Нацради зазначили, що політик не лише поширював пропагандистські меседжі країни-агресора.

Кива також зневажливо та агресивно говорив про політиків, які вважають необхідною відмову від російського газу. При цьому його практично не перебивали та не ставили критичних запитань. На думку комісії, аудиторія могла сприйняти це як непрямі заклики до насильницьких дій.

Волошин поділив українців

У Нацраді сказали, що Олег Волошин взагалі виголосив свою "концепцію" ненависті українців до росіян. Мовляв, політик поділив українських громадян за територіальною ознакою.

На думку Волошина ставлення українців до росіян залежить від території проживання громадян України. Мовляв, українці, що мешкають у центральних і західних регіонах України, мають "природну" та "історичну" ненависть до жителів Росії. І навпаки – громадяни східних областей, зокрема окупованих, жодної неприязні до мешканців північного сусіда не відчувають.

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