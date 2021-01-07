За прогнозами вчених, у майбутньому коали можуть спричинити масове вимирання евкаліпту. Адже саме листям цього дерева й харчуються милі тваринки. Аби цього не сталося, науковці пропонують використовувати контрацепцію тварин.

Саме за допомогою контрацепції людина може контролювати популяцію коал і запобігти вимиранню дерев евкаліпту. Такого висновку дійшла група австралійських науковців.

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Крім того, науковці наголосили, що це допоможе вберегти від вимирання і самих коал, яким у разі зникнення евкаліпту не буде що їсти.

Контроль популяції коал

Практику контролю популяції тварин за допомогою контрацепції застосовують до різних тварин – від мишей до слонів. Контроль над народжуваністю у тварин здійснюють шляхом:

гормональної терапії,

стерилізації.

Втім, цей метод не завжди може бути дієвим. До прикладу, якщо популяція у тварин велика або швидко відновлюється, то такий контроль просто не встигне виконати свою функцію, і рослинність зникне швидше, ніж скоротиться кількість тварин.

Ідеальний сценарій розвитку подій

Науковці заявили, що важливим є показник кількості особин, яких треба стерилізувати для контролю за чисельністю популяції: він має перевищувати 60%. За розрахунками вчених, оптимальна густина розселення коал в евкаліптовому лісі становить менше однієї тварини на гектар. Саме тоді дерева встигають відновлюватися, і їхньому вимиранню нічого не загрожує.

Зверніть увагу! У 2020 році у деяких регіонах Австралії майже зникли коали. Це сталося внаслідок нищівних лісових пожеж. За попередніми підрахунками екологів, через бурхливі пожежі в Австралії загинули щонайменше понад мільярд тварин.