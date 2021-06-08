Частина доріг перетворилась на річки. Авто розсікають по них, мов крейсери.

До теми На Харківщині у чоловіка влучила блискавка: він загинув

Де затопило найдужче

Місцеві мешканці повідомляють про серйозні підтоплення в районі Південої залізниці, на Холодній горі, вулицях Клочківська та Яроша.

Харківський "автозаплив": відео

Автомобілісти жаліються на несправні дренажні системи.

Дороги без дренажів стали річками: відео

А в районі Павлового поля та Холодної гори крім рідких опадів, випав ще й град. Користувачі пишуть, що в найближчих автомайстернях буде багато роботи з витяжки дахів, бо тонкий метал зазнає серйозних деформацій.

Потужний град у Харкові: відео

Негода та її наслідки в Харкові: відео

Але у будинку біля парку Горького заплив доводиться влаштовувати навіть у під'їзді.

Затоплений під'їзд: відео