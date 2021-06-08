Традиційне літо в Харкові: через дощі вулиці, дороги та під'їзди знову затопило – відео

Харків затопили рясні зливи, місцями пройшов град. Місцеві мешканці у соцмережах активно дякують меру Терехову, який ігнорує їхні звернення щодо дренажів.
Частина доріг перетворилась на річки. Авто розсікають по них, мов крейсери.
До теми На Харківщині у чоловіка влучила блискавка: він загинув
Де затопило найдужче
Місцеві мешканці повідомляють про серйозні підтоплення в районі Південої залізниці, на Холодній горі, вулицях Клочківська та Яроша.
Харківський "автозаплив": відео
Автомобілісти жаліються на несправні дренажні системи.
Дороги без дренажів стали річками: відео
А в районі Павлового поля та Холодної гори крім рідких опадів, випав ще й град. Користувачі пишуть, що в найближчих автомайстернях буде багато роботи з витяжки дахів, бо тонкий метал зазнає серйозних деформацій.
Потужний град у Харкові: відео
Негода та її наслідки в Харкові: відео
Але у будинку біля парку Горького заплив доводиться влаштовувати навіть у під'їзді.
Затоплений під'їзд: відео