Через негоду літаки Ryanair залишили українців у Румунії й полетіли в Одесу
Джерело:телеграм-канал "Думская"
Двом літакам авіакомпанії Ryanair довелося залишити пасажирів в аеропорту Бухареста. Повітряні судна повернулися в Україну пустими. Все через сильний туман.
Інцидент трапився в ніч проти 6 листопада. Через туман літаки авіакомпанії Ryanair – з Берліна та Мілана – спочатку приземлилися в запасному аеродромі у Бухаресті.
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Пасажири змушені повертатися автобусами
Через декілька годин, коли погода покращилася, повітряні судна таки вилетіли в Україну, але без пасажирів. Врешті, пілоти успішно приземлили їх в Одесі. Українцям, які летіли цими рейсами, довелося добиратися назад в Україну автобусами. 6 листопада близько 13:00 вони пройшли оформлення у пропускному пункті Орлівка, що на Одещині.
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Сильний туман в Одесі: що відомо
- Ввечері 5 листопада густий туман накрив Одесу, зокрема – міський аеропорт. Через це довелося затримати й навіть скасувати низку рейсів.
- Один за одним літаки відправляли на запасні аеродроми. За інформацією ЗМІ, видимість у зоні посадки на летовищі не перевищула й 400 метрів, а вертикальна – сягала лише 30 метрів.