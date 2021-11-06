Через негоду літаки Ryanair залишили українців у Румунії й полетіли в Одесу

Двом літакам авіакомпанії Ryanair довелося залишити пасажирів в аеропорту Бухареста. Повітряні судна повернулися в Україну пустими. Все через сильний туман.

Інцидент трапився в ніч проти 6 листопада. Через туман літаки авіакомпанії Ryanair – з Берліна та Мілана – спочатку приземлилися в запасному аеродромі у Бухаресті.

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Пасажири змушені повертатися автобусами

Через декілька годин, коли погода покращилася, повітряні судна таки вилетіли в Україну, але без пасажирів. Врешті, пілоти успішно приземлили їх в Одесі. Українцям, які летіли цими рейсами, довелося добиратися назад в Україну автобусами. 6 листопада близько 13:00 вони пройшли оформлення у пропускному пункті Орлівка, що на Одещині.

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