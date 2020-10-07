Через всесвітню пандемію коронавірусу у 2020 році вперше за 20 років зросла кількість вкрай бідних людей. Цього року число таких осіб збільшилося на 88 – 115 мільйонів. До кінця наступного року кількість вкрай бідних зросте на 150 мільйонів.

У стані "крайньої бідності" перебувають люди, які живуть менш ніж на 1,9 долара у день. Кількість таких людей цього року очікувано складе від 9,1% до 9,4% населення світу, що відповідає рівню 2017 року – 9,2%. Про це повідомляє Світовий банк.

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Якби не пандемія коронавірусу, рівень "крайньої бідності" у світі в 2020 році був би на рівні 7,9%.

Для того щоб скоротити бідність, державам потрібно підготуватися до економічних змін після пандемії COVID- 19, забезпечивши рух капіталу, трудових ресурсів та інновацій у нові напрями бізнесу,

– заявив президент групи СБ Девід Малпасс.

У 2020 році понад 1,4% світового населення виявиться в стані крайньої бідності. Близько 82% людей, які опиняться в такому стані, будуть з країн із середнім доходом.

Коли вдасться подолати високий рівень бідності

Якщо держави не прийматимуть швидких заходів, то бідність не подолають ще до 2030 року. За оцінками СБ, у 2030 році глобальний рівень бідності складе близько 7%.

Зверніть увагу! Відновлення світової економіки після падіння через пандемію неможливе до кінця року. Водночас повне "одужання" під великим питанням і в 2021 році.