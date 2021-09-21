Правоохоронці розповіли про 3 постраждалих. Наразі вони перебувають у лікарні.
Зауважте В Івано-Франківську чоловік влаштував стрілянину на вулиці: є постраждалий
За словами керівника місцевої поліції Джона Мархефка, на лікарняних ліжках опинилися:
- 23-річний чоловік;
- 19-річна дівчина;
- 16-річний хлопець.
Сутичка спалахнула через подарунки
У поліції повідомили, що сутичка спалахнула через подарунки. Тато дитини посперечався з однією з гостей, як їх краще перевозити. Спершу словесна суперечка переросла у бійку, згодом – підозрюваний відкрив вогонь.
Майбутнього тата вже взяла під варту. Заставу призначили у 250 тисяч доларів.
Стрілянина у Вашингтоні
- Невідомі 4 вересня відкрили вогонь на вулиці Лонгфелло у столиці США.
- Зловмисники стріляли у натовп.
- Жертвами стали 3 людей. Окрім того, відомо про 3 постраждалих.
- За даними правоохоронців, зловмисники могли втекти на авто Honda Accord.
- За допомогу в затриманні підозрюваних оголосили винагороду. Мовиться про 75 тисяч доларів.