Правоохоронці розповіли про 3 постраждалих. Наразі вони перебувають у лікарні.

Зауважте В Івано-Франківську чоловік влаштував стрілянину на вулиці: є постраждалий

За словами керівника місцевої поліції Джона Мархефка, на лікарняних ліжках опинилися:

  • 23-річний чоловік;
  • 19-річна дівчина;
  • 16-річний хлопець.

Сутичка спалахнула через подарунки

У поліції повідомили, що сутичка спалахнула через подарунки. Тато дитини посперечався з однією з гостей, як їх краще перевозити. Спершу словесна суперечка переросла у бійку, згодом – підозрюваний відкрив вогонь.

Майбутнього тата вже взяла під варту. Заставу призначили у 250 тисяч доларів.

Стрілянина у Вашингтоні

  • Невідомі 4 вересня відкрили вогонь на вулиці Лонгфелло у столиці США.
  • Зловмисники стріляли у натовп.
  • Жертвами стали 3 людей. Окрім того, відомо про 3 постраждалих.
  • За даними правоохоронців, зловмисники могли втекти на авто Honda Accord.
  • За допомогу в затриманні підозрюваних оголосили винагороду. Мовиться про 75 тисяч доларів.