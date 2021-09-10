Слідство встановило, що це всього третина від реально імпортованого пального. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
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ДБР викрило схему ввезення пального з Росії
Слідчі встановили, що організатори використовували вантажні кораблі під прапором України, які здійснювали комерційні рейси в іноземні порти.
Екіпажі кораблів відключали системи автоматичної ідентифікації суден, рухаючись до Румунії, Туреччини та Болгарії.
З відключеними "маячками" кораблі прямували у визначену акваторію, де приймали нафтопродукти з російських танкерів. Завантажені пальним кораблі поверталися на затверджений маршрут та знову з'являлись на радарах,
– повідомили в ДБР.
Після прибуття до румунських, турецьких та болгарських портів, кораблі прямували в Україну. Слідчі ДБР встановили схему дії злочинців:
- для розмитнення пального – підробляли документацію, в якій вказували іншу країну походження продукції (адже при офіційній закупівлі пального у резидентів Росії до імпортера застосовуються додаткові заходи контролю органами митниці та ДПС);
- для мінімізації податків – занижували обсяги ввезеного пального;
- оборудку проводили через Одеську митницю.
"Тільки з початку року цими суднами в Україну легально ввезено 27 тисяч тонн нафтопродуктів. За інформацією слідства – це третина від реально імпортованого пального", – розповіли у ДБР.
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Ба більше, слідчі Територіального управління ДБР Миколаєва встановили, що деякі українські фірми ввозили російське пальне за сприяння посадовців Одеської та Енергетичної митниць і Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.
- Слідчі вже виявили порушення в діяльності митних складів на терміналах, де зберігались ввезені нафтопродукти.
- Окрім того, інформлисти про виявлені порушення направили до органів держнагляду, призначили службові перевірки.
- Крім того, ДБР скерувало запити про надання договірних та товарно-транспортних документів на придбання нафтопродуктів, щоб перевірити придбання пального компаніями-імпортерами.
Останні викриття та заяви ДБР: коротко
- 9 вересня правоохоронці знову прийшли до працівників Київської міської адміністрації для проведення слідчих дій. Пов'язані обшуки, які проходять у кількох департаментах КМДА, з нібито незаконною передачею земельних ділянок у центрі столиці.
- 9 вересня співробітники ДБР направили до суду справу поліцейського, якого звинувачують у "прикриванні" порнобізнесу. За даними слідчих, він робив це протягом 2 років. Зловмисник нібито отримував за це гроші від місцевої жительки, яка займалася виробництвом незаконних матеріалів.
- 3 вересня ДБР отримало матеріали резонансної ДТП на Бориспільській трасі, можливим учасником якої був нардеп Олександр Трухін. Наразі у ДБР закликають свідків автотрощі зв'язатись зі слідчими.