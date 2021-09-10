Через порти Одещини в Україну завозили російське пальне: ДБР викрило масштабну схему

Держбюро розлідувань викрило масштабну схему ввезення російського пального через порти Одеської області. Тільки з початку 2021 року цими суднами в Україну легально ввезли 27 тисяч тонн нафтопродуктів.

Слідство встановило, що це всього третина від реально імпортованого пального. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

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ДБР викрило схему ввезення пального з Росії

Слідчі встановили, що організатори використовували вантажні кораблі під прапором України, які здійснювали комерційні рейси в іноземні порти.

Екіпажі кораблів відключали системи автоматичної ідентифікації суден, рухаючись до Румунії, Туреччини та Болгарії.

З відключеними "маячками" кораблі прямували у визначену акваторію, де приймали нафтопродукти з російських танкерів. Завантажені пальним кораблі поверталися на затверджений маршрут та знову з'являлись на радарах,

– повідомили в ДБР.

Після прибуття до румунських, турецьких та болгарських портів, кораблі прямували в Україну. Слідчі ДБР встановили схему дії злочинців:

для розмитнення пального – підробляли документацію, в якій вказували іншу країну походження продукції (адже при офіційній закупівлі пального у резидентів Росії до імпортера застосовуються додаткові заходи контролю органами митниці та ДПС);

для мінімізації податків – занижували обсяги ввезеного пального;

оборудку проводили через Одеську митницю.

"Тільки з початку року цими суднами в Україну легально ввезено 27 тисяч тонн нафтопродуктів. За інформацією слідства – це третина від реально імпортованого пального", – розповіли у ДБР.

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Ба більше, слідчі Територіального управління ДБР Миколаєва встановили, що деякі українські фірми ввозили російське пальне за сприяння посадовців Одеської та Енергетичної митниць і Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Слідчі вже виявили порушення в діяльності митних складів на терміналах, де зберігались ввезені нафтопродукти.

Окрім того, інформлисти про виявлені порушення направили до органів держнагляду, призначили службові перевірки.

Крім того, ДБР скерувало запити про надання договірних та товарно-транспортних документів на придбання нафтопродуктів, щоб перевірити придбання пального компаніями-імпортерами.

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