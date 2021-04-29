Жінку з 8-річною донькою спускали через вікно: загорівся будинок у центрі Одеси – фото

09:57

У Приморському районі Одеси приблизно о 3 годині ночі 29 квітня трапилася пожежа. Там загорілась сходова клітка в 3-поверховому житловому будинку. Евакуювати довелося 12 осіб. Більшість із них змогли вийти самі.