Жінку з 8-річною донькою спускали через вікно: загорівся будинок у центрі Одеси – фото

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У Приморському районі Одеси приблизно о 3 годині ночі 29 квітня трапилася пожежа. Там загорілась сходова клітка в 3-поверховому житловому будинку. Евакуювати довелося 12 осіб. Більшість із них змогли вийти самі.

Джерело:

ДСНС Одещини

Висувною драбиною рятувальники спускали жінку приблизно 33 років (народилась у 1988 році), а також дитину приблизно 8 років (народилась у 2013 році). Пожежа трапилась за адресою вулиця Рішельєвська, 56.

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Надзвичайник стоїть на місці пожежі / ДСНС Одещини

Більше про загоряння

  • Із квартир під'їзду, які не горіли, евакуювали ще 10 осіб. Вони самостійно спустились по сходах.
  • Загорілося перекриття між 2 та 3 поверхами.
  • Площа пожежі 5 квадратних метрів біля дверей квартир.
  • Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.
  • Хто є винуватцем інциденту – поки невідомо.
  • На місці працювали 34 надзвичайники.
  • Вони повністю загасили вогонь о 03:18. 

Розташування будинку, де загорілась квартира / Карта google

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