Жінку з 8-річною донькою спускали через вікно: загорівся будинок у центрі Одеси – фото

У Приморському районі Одеси приблизно о 3 годині ночі 29 квітня трапилася пожежа. Там загорілась сходова клітка в 3-поверховому житловому будинку. Евакуювати довелося 12 осіб. Більшість із них змогли вийти самі.
Джерело:ДСНС Одещини
Висувною драбиною рятувальники спускали жінку приблизно 33 років (народилась у 1988 році), а також дитину приблизно 8 років (народилась у 2013 році). Пожежа трапилась за адресою вулиця Рішельєвська, 56.
До теми В Харкові вночі палала 5-поверхівка: постраждав власник згорілої квартири
Надзвичайник стоїть на місці пожежі / ДСНС Одещини
Більше про загоряння
- Із квартир під'їзду, які не горіли, евакуювали ще 10 осіб. Вони самостійно спустились по сходах.
- Загорілося перекриття між 2 та 3 поверхами.
- Площа пожежі 5 квадратних метрів біля дверей квартир.
- Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.
- Хто є винуватцем інциденту – поки невідомо.
- На місці працювали 34 надзвичайники.
- Вони повністю загасили вогонь о 03:18.
Розташування будинку, де загорілась квартира / Карта googleЗверніть увагу! У Дніпровському районі Києва ввечері 24 квітня у вогняній пастці опинилися троє людей. Це трапилося через пожежу в багатоповерхівці. Жінці довелося рятувати своїх дітей власноруч.