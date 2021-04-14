Обирає мову ворога: до голови Харківської ОДА Тимчук звернувся мовний омбудсмен Кремінь

Голова Харківської обласної адміністрації Айна Тимчук під час пресконференцій переходить на російську. Це порушення фіксували члени громадської організації та відправили лист мовному омбудсмену Тарасу Креміню. Він надіслав відповідь.
Джерело:фейсбук-спільнота "Мова. Харків"
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь звернувся до очільниці Харківської обладміністрації Айни Тимчук з вимогою користуватися виключно державною мовою під час виконання робочих обов'язків. Мовиться не лише про документи, а й засідання, заходи, зустрічі.
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Що відомо про порушення
- Під час однієї з пресконференцій Айна Тимчук не змогла висловити своєї думки українською.
- Цей момент зафіксувала місцева громадська організація та написала відповідну скаргу-звернення.
- У документі зазначена дата 9 квітня, а у спільноті документ опублікували 11 квітня.
- Проте наразі немає інформації, чи виправилася очільниця Харківської ОДА.
Документ-звернення до мовного омбудсмена / Фото "Мова. Харків"
Хто така Айна Тимчук
- Понад 10 років Айна Тимчук працювала в Дніпропетровській ОДА – з 2000 по 2010 рік.
- Потім 4 роки – помічницею Кернеса.
- Тоді знову повернулась в Дніпро, а у 2020 році спершу повернулась у Харківську мерію
- В листопаді 2020 року президент призначив її очільницею Харківської обладміністрації.
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