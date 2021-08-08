Одесити, засмучені смертю Олександра Ройтбурда, продовжують нести квіти під будівлю музею. До будівлі приходять всі, кого засмутила та шокувала смерть художника.

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Стала відома попередня дата прощання з Ройтбурдом

Поки люди вшановують пам'ять митця, який помер вранці, 8 серпня, у місцевих ЗМІ з'явилися попередні дати прощання з Олександром Ройтбурдом. Найімовірніше, проведуть художника в останню путь 11 або 12 серпня. Точну дату та час повідомлять пізніше.

У цей час подвір'я Одеського художнього музею стало меморіалом пам'яті митця, на якому з'являється все більше і більше квітів.



В Одесі люди несуть квіти під будівлю художнього музею / Фото "Думская"

Також фанати творчості художника висловлюють свої співчуття на сторінці Одеського художнього музею у фейсбуці.





Користувачі соцмереж продовжують висловлювати співчуття з приводу смерті Олександра Ройтбурда / Скриншоти зі сторінки музею у фейсбуці

Смерть Олександра Ройтбурда: головне

Відомий художник та голова Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд помер вранці 8 серпня 2021 року від тривалої хвороби.

У своєму останньому інтерв'ю митець розповідав, що він погано спить і ходить. На фото було помітно, що Ройтбурд виснажений та схуд.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що в пам'ять про художника в Одесі можуть створити музей сучасного мистецтва, про який мріяв Олександр Ройтбурд.

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