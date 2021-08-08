Помер Олександр Ройтбурд: під Одеський художній музей почали приносити квіти – фото

Під будівлю Одеського художнього музею, який очолював художник Олександр Ройтбурд, приносять квіти. До музею приходять колеги митця, фанати творчості та усі небайдужі містяни, яких засмутила його смерть.

Одесити, засмучені смертю Олександра Ройтбурда, продовжують нести квіти під будівлю музею. До будівлі приходять всі, кого засмутила та шокувала смерть художника.

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Стала відома попередня дата прощання з Ройтбурдом

Поки люди вшановують пам'ять митця, який помер вранці, 8 серпня, у місцевих ЗМІ з'явилися попередні дати прощання з Олександром Ройтбурдом. Найімовірніше, проведуть художника в останню путь 11 або 12 серпня. Точну дату та час повідомлять пізніше.

У цей час подвір'я Одеського художнього музею стало меморіалом пам'яті митця, на якому з'являється все більше і більше квітів.



В Одесі люди несуть квіти під будівлю художнього музею / Фото "Думская"

Також фанати творчості художника висловлюють свої співчуття на сторінці Одеського художнього музею у фейсбуці.





Користувачі соцмереж продовжують висловлювати співчуття з приводу смерті Олександра Ройтбурда / Скриншоти зі сторінки музею у фейсбуці

Смерть Олександра Ройтбурда: головне

Відомий художник та голова Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд помер вранці 8 серпня 2021 року від тривалої хвороби.

У своєму останньому інтерв'ю митець розповідав, що він погано спить і ходить. На фото було помітно, що Ройтбурд виснажений та схуд.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що в пам'ять про художника в Одесі можуть створити музей сучасного мистецтва, про який мріяв Олександр Ройтбурд.

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