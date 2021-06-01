Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління ДБР.

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Офіцера підозрюють в недбалому ставленні до служби

Під час розслідування слідчі встановили, що:

командир загону, всупереч вимогам статутів та наказів, перебував у будівлі на адміністративній території військової частини, хоча мав бути на ділянках підрозділів, які виконують завдання із завантаження вибухонебезпечних елементів ЗРК ЗМ9 "Куб", та керувати діями підлеглих;

він мав забезпечити особовий склад транспортом, обладнаним для перевезення небезпечних вантажів;

вжити заходів для захисту військовослужбовців і майна;

організувати правильну експлуатацію, збереження озброєння та техніки;

мав довести до відома підлеглих принципи дії вибухонебезпечних предметів та правила поводження з ними;

повинен був перевірити знання й навички особового складу після проходження навчання з пожежно-технічного мінімуму;

забезпечити їх дистанційними засобами з метою транспортування вибухонебезпечних предметів ЗРК ЗМ9 "Куб".

Через вибухи у Балаклії судитимуть ексофіцера ЗСУ / Фото спеціалізованої прокуратури

Слідчі кажуть, що саме недбале ставлення командира загону до служби призвело до загибелі 3 військовослужбовців та поранення 4 військових внаслідок вибухів під час розмінування та завантаження вибухонебезпечних предметів у військовій частині в Балаклії у листопаді 2019 року.

Зверніть увагу! Якщо провину ексофіцера ЗСУ за цією статтею доведуть, то йому загрожує в'язниця на термін від 5 до 7 років.

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