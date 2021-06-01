Вибухи боєприпасів у Балаклії: судитимуть ексофіцера ЗСУ

Прокуратура скерувала до суду обвинувачувальний акт щодо колишнього майора ЗСУ. Йому інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління ДБР.

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Офіцера підозрюють в недбалому ставленні до служби

Під час розслідування слідчі встановили, що:

командир загону, всупереч вимогам статутів та наказів, перебував у будівлі на адміністративній території військової частини, хоча мав бути на ділянках підрозділів, які виконують завдання із завантаження вибухонебезпечних елементів ЗРК ЗМ9 "Куб", та керувати діями підлеглих;

він мав забезпечити особовий склад транспортом, обладнаним для перевезення небезпечних вантажів;

вжити заходів для захисту військовослужбовців і майна;

організувати правильну експлуатацію, збереження озброєння та техніки;

мав довести до відома підлеглих принципи дії вибухонебезпечних предметів та правила поводження з ними;

повинен був перевірити знання й навички особового складу після проходження навчання з пожежно-технічного мінімуму;

забезпечити їх дистанційними засобами з метою транспортування вибухонебезпечних предметів ЗРК ЗМ9 "Куб".

Через вибухи у Балаклії судитимуть ексофіцера ЗСУ / Фото спеціалізованої прокуратури

Слідчі кажуть, що саме недбале ставлення командира загону до служби призвело до загибелі 3 військовослужбовців та поранення 4 військових внаслідок вибухів під час розмінування та завантаження вибухонебезпечних предметів у військовій частині в Балаклії у листопаді 2019 року.

Коротко про вибухи боєприпасів в Балаклії

Вибухи боєприпасів були у 2017 та у 2018 роках. Орієнтовно 20 вибухів пролунали також у листопаді 2019 року. Це сталось через утилізацію боєприпасів.

Внаслідок вибухів тоді загинуло 3 військовослужбовців, а ще 4 – отримали поранення.

У березні 2021 року ексмайору ЗСУ оголосили підозру. Слідство стверджувало, що 15 листопада 2019 року вибухи стались через недбале ставлення офіцера до служби. Це підтвердили проведені експертизи.

Якщо провину ексофіцера ЗСУ за цією статтею доведуть, то йому загрожує в'язниця на термін від 5 до 7 років.