Вибухи боєприпасів у Балаклії: судитимуть ексофіцера ЗСУ

Прокуратура скерувала до суду обвинувачувальний акт щодо колишнього майора ЗСУ. Йому інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління ДБР.
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Офіцера підозрюють в недбалому ставленні до служби
Під час розслідування слідчі встановили, що:
- командир загону, всупереч вимогам статутів та наказів, перебував у будівлі на адміністративній території військової частини, хоча мав бути на ділянках підрозділів, які виконують завдання із завантаження вибухонебезпечних елементів ЗРК ЗМ9 "Куб", та керувати діями підлеглих;
- він мав забезпечити особовий склад транспортом, обладнаним для перевезення небезпечних вантажів;
- вжити заходів для захисту військовослужбовців і майна;
- організувати правильну експлуатацію, збереження озброєння та техніки;
- мав довести до відома підлеглих принципи дії вибухонебезпечних предметів та правила поводження з ними;
- повинен був перевірити знання й навички особового складу після проходження навчання з пожежно-технічного мінімуму;
- забезпечити їх дистанційними засобами з метою транспортування вибухонебезпечних предметів ЗРК ЗМ9 "Куб".
Через вибухи у Балаклії судитимуть ексофіцера ЗСУ / Фото спеціалізованої прокуратури
Слідчі кажуть, що саме недбале ставлення командира загону до служби призвело до загибелі 3 військовослужбовців та поранення 4 військових внаслідок вибухів під час розмінування та завантаження вибухонебезпечних предметів у військовій частині в Балаклії у листопаді 2019 року.Зверніть увагу! Якщо провину ексофіцера ЗСУ за цією статтею доведуть, то йому загрожує в'язниця на термін від 5 до 7 років.
Коротко про вибухи боєприпасів в Балаклії
- Вибухи боєприпасів були у 2017 та у 2018 роках. Орієнтовно 20 вибухів пролунали також у листопаді 2019 року. Це сталось через утилізацію боєприпасів.
- Внаслідок вибухів тоді загинуло 3 військовослужбовців, а ще 4 – отримали поранення.
- У березні 2021 року ексмайору ЗСУ оголосили підозру. Слідство стверджувало, що 15 листопада 2019 року вибухи стались через недбале ставлення офіцера до служби. Це підтвердили проведені експертизи.