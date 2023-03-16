140-річний дідусь з довгими рогами помер після невдалої операції з їхнього видалення

Алі Антера, якого вважають найстарішим чоловіком Ємену, помер у віці 140 років. Трапилося це після спроби видалення вузлуватих рогоподібних наростів на його лобі.

Ці нарости, схожі на роги, з'явилися у чоловіка давно. Через них Алі Антера також називали "чоловіком-козлом" та "дворогим"

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Причиною смерті могла бути операція

Помер дідусь через три дні після того, як сім'я влаштувала йому "невдалу операцію" з видалення рогів. Під час неї Алі Антеру ненавчена людина намагалася відрізати великий наріст розпеченим інструментом.

Однак член сім'ї поспішив запевнити, що причиною смерті була не сама непрофесійна операція. Втім, він визнав, що груба ампутація могла прискорити його смерть. За словами родича, Алі помер від погіршення фізичного та психічного здоров'я, спричиненого старістю.



Під час непрофесійної операції дідусю намагалися відрізати ріг / CEN

Як зазначили у ЗМІ, роги у чоловіка були шкірними. Тобто це були пухлини, які складаються з кератину. Саме він утворює волосся, нігті та копита. При цьому такі пухлини можуть виникати внаслідок доброякісних, передракових або злоякісних уражень шкіри і частіше зустрічаються у літніх пацієнтів та людей зі світлою шкірою.

Що відомо про Алі Антера

140-річний дідусь жив у мухафазі Ель-Джауф та, ймовірно, мав понад 70 онуків. Коли йому виповнилося 100 років, у нього вперше на лобі з двох боків почали рости нарости, які з часом скрутилися у рогоподібну форму. При цьому, як видно з фото, один був довшим іншого.

На момент його смерті він був настільки великим, що був на рівні його рота.



Ріг Алі Антера був на рівні його рота / CEN

Хоч роги у дідуся появилися багато десятиліть тому, за даними місцевих ЗМІ, Алі Антер залишався здоровим і зберігав пам'ять приблизно до 2017 року. Лише близько 6 років тому його стан почав погіршуватися.

Зауважимо, що вік Алі Антера офіційно не був визнаний. Натомість зараз найстарішим чоловіком є 113-річний Хуан Вісенте Перес із Венесуели.