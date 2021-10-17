Через відключення газу: жителі села на Харківщині другий день перекривають трасу
17 жовтня 2021 , 19:02Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне"
На Харківщині близько 40 жителів села Благодатне другий день поспіль перекривають трасу. Люди вимагають підключити їх до газопостачання.
Акція пройшла 17 жовтня о 14:00 поблизу Дробицького Яру на виїзді з Харкова. Про це повідомив організатор демонстрації Сергій Кудрявцев.
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Вчора заступник голови обладміністрації Михайло Харнам та директор облдепартаменту житлово-комунального господарства Сергій Магдисюк обіцяли людям дати газ до 18:00 16 жовтня. До сьогодні газу немає,
– сказав він.
Перекриватимуть дорогу, поки не включать газ
- Жителі села планують перекривати дорогу, поки не включать газ.
- Пропускають лише спецтранспорт, машини з дітьми та рейсові автобуси.
- Через акцію протесту в обидві сторони утворилися великі затори.
Що цьому передувало: коротко
- Від газопостачання все село відключили 11 жовтня – це майже 400 жителів.
- Люди вважають, що газ перекрили з метою вимагання з грошей і укладення договорів.
- Речниця компанії "Харківгаз" Ольга Клименко заявила, що "це робиться з метою ремонту газорозподільної системи й приведення її у справний стан до опалювального сезону".