Через відключення газу: жителі села на Харківщині другий день перекривають трасу

17 жовтня 2021 , 19:02
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Джерело:

"Суспільне"

На Харківщині близько 40 жителів села Благодатне другий день поспіль перекривають трасу. Люди вимагають підключити їх до газопостачання.

Акція пройшла 17 жовтня о 14:00 поблизу Дробицького Яру на виїзді з Харкова. Про це повідомив організатор демонстрації Сергій Кудрявцев.

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Вчора заступник голови обладміністрації Михайло Харнам та директор облдепартаменту житлово-комунального господарства Сергій Магдисюк обіцяли людям дати газ до 18:00 16 жовтня. До сьогодні газу немає,
– сказав він.

Перекриватимуть дорогу, поки не включать газ

  • Жителі села планують перекривати дорогу, поки не включать газ.
  • Пропускають лише спецтранспорт, машини з дітьми та рейсові автобуси.
  • Через акцію протесту в обидві сторони утворилися великі затори.
Зверніть увагу! У Службі автомобільних доріг зазначили, що учасники перебувають по нерегульованому пішохідному переході.

Що цьому передувало: коротко

  • Від газопостачання все село відключили 11 жовтня – це майже 400 жителів.
  • Люди вважають, що газ перекрили з метою вимагання з грошей і укладення договорів.
  • Речниця компанії "Харківгаз" Ольга Клименко заявила, що "це робиться з метою ремонту газорозподільної системи й приведення її у справний стан до опалювального сезону". 
Автор: Олег Васьків