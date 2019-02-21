Через анексію Криму Україна втратила 80% нафтогазових покладів у Чорному морі, – Кубів

Україна втратила 80% нафтогазових покладів у Чорному морі, а також – значну частину портової інфраструктури. Окрім цього, 115 із 150 вугільних шахт на Донбасі перебувають на окупованих територіях.

Значних втрат через агресію Росії зазнала і оборонна промисловість: 13 підприємств Україна втратила у Криму, ще 10 – на Донбасі. Про це розповів віце-прем’єр-міністр із економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає "Укрінформ".

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Через анексію Криму Україна втратила 80% нафтогазових покладів у Чорному морі, значну частину портової інфраструктури. Негативний ефект від втрати портів Росія зараз посилює через блокування Азовського і Чорного морів,

– наголосив він.

Так само, окрім втрачених оборонних підприємств на окупованих територіях, Україна втратила традиційний ринок збуту для української оборонної промисловості, оскільки вона була орієнтована переважно на країни СНД.



Розміщення нафтогазових родовищ у Чорному і Азовському морях: жовтим позначені анексовані ділянки

Зазначимо, що через анексію Криму Україна втратила не лише власні території і ресурси, а й родовища, бурові платформи, кораблі і цілу мережу газопроводів українського "Чорноморнафтогазу" у Чорному і Азовському морях. За деякими оцінками, лише з Одеського родовища у шельфі Чорного моря росіяни викачали понад три мільярди кубів газу.