Через автоматичну індексацію тарифу від УЗ промисловці готуються знижувати обсяги виробництва
Введення автоматичної індексації тарифу на вантажоперевезення призведе до додаткового зростання витрат для промислових виробників на 12,7 млрд гривень.
Про це в своєму матеріалі повідомляє видання Центр Транспортних Стратегій.
Крім того, як повідомляють представники промисловців, додаткові витрати на вантажоперевезення знижують конкурентноздатність українських виробників. В цілому очікується припинення інвестиційних програм, зниження обсягів виробництва та скорочення темпів модернізації.
Виробникам доведеться відмовитися від амбітних планів щодо підвищення зарплат в галузі, це ще більше посилить проблему трудової міграції, через яку галузь продовжує втрачати кваліфіковані кадри. В окремих галузях будуть зупинятися цілі підприємства, в інших буде скорочуватися рентабельність. В кінцевому підсумку ті темпи зростання економіки і ВВП, які планував Кабмін, будуть істотно уповільнені, тому що всі галузі будуть працювати на те, щоб вирішити проблеми, які виникнуть в УЗ,
– заявив в матеріалі голова Федерації металургів України Сергій Біленький.
Раніше бізнес-співтовариство висловилося однозначно проти автоматичної індексації тарифів на вантажні перевезення.
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"Автоматична індексація, фактично, виключає бізнес з дискусії про збільшення залізничного тарифу і дозволяє з/д монополісту необмежено збільшувати витрати вантажовідправників, як підвищуючи регульований тариф, так і збільшуючи вартість послуг з користування вагонами "Укрзалізниці", що автоматично збільшувати вартість користування вагонами приватного парку", – заявило, в свою чергу, бізнес-співтовариство, повідомляє ЦТС.