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      Через автоматичну індексацію тарифу від УЗ промисловці готуються знижувати обсяги виробництва

      21 Читать новость на русском
      Залізничні вантажні перевезення
      Залізничні вантажні перевезення / cfts.org.ua

      Введення автоматичної індексації тарифу на вантажоперевезення призведе до додаткового зростання витрат для промислових виробників на 12,7 млрд гривень.

      Про це в своєму матеріалі повідомляє видання Центр Транспортних Стратегій.

      Крім того, як повідомляють представники промисловців, додаткові витрати на вантажоперевезення знижують конкурентноздатність українських виробників. В цілому очікується припинення інвестиційних програм, зниження обсягів виробництва та скорочення темпів модернізації.

      Виробникам доведеться відмовитися від амбітних планів щодо підвищення зарплат в галузі, це ще більше посилить проблему трудової міграції, через яку галузь продовжує втрачати кваліфіковані кадри. В окремих галузях будуть зупинятися цілі підприємства, в інших буде скорочуватися рентабельність. В кінцевому підсумку ті темпи зростання економіки і ВВП, які планував Кабмін, будуть істотно уповільнені, тому що всі галузі будуть працювати на те, щоб вирішити проблеми, які виникнуть в УЗ,
      – заявив в матеріалі голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

      Раніше бізнес-співтовариство висловилося однозначно проти автоматичної індексації тарифів на вантажні перевезення.

      Читайте також: Автоматична індексація тарифів на вантажоперевезення – стимул чи загроза для економіки від УЗ

      "Автоматична індексація, фактично, виключає бізнес з дискусії про збільшення залізничного тарифу і дозволяє з/д монополісту необмежено збільшувати витрати вантажовідправників, як підвищуючи регульований тариф, так і збільшуючи вартість послуг з користування вагонами "Укрзалізниці", що автоматично збільшувати вартість користування вагонами приватного парку", – заявило, в свою чергу, бізнес-співтовариство, повідомляє ЦТС.

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      Теги: Укрзалізниця Металургія Бізнес ВВП
      Джерело: 24 Канал
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