Через борги на заводах "Укроборонпрому" Зеленський вимагає зібрати засідання Кабміну

Президент України Володимир Зеленський вимагає зібрати засідання Кабінету Міністрів через великі борги із зарплат на заводах "Укроборонпрому". Станом на 1 листопада підприємства державного концерну були винні працівникам 463 мільйони гривень.

"Заборгованість по заробітній платі на цих заводах – до чотирьох років. Дуже низька заробітна плата", – сказав Зеленський після зустрічі з колективами трьох харківських заводів, які входять в "Укроборонпром".

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Президент також закликав гендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичусу провести консультації з урядом щодо вирішення питання погашення зарплатних боргів.

Прем'єр-міністр повинен зібрати весь уряд, щоб були всі представники правоохоронних органів. Щоб ми розуміли, хто є замовником, скільки танків. Чому ми робимо продукцію для Таїланду, а для України не робимо? Чому у нас є чудові літаки, чудові конструктори, а ми нічого не виробляємо і нічого не літає?

– обурився Зеленський.

Зауважимо, що за 10 років харківський авіаційний завод, що входить до "Укроборонпрому", побудував усього 1 танк.

Окрім того, всі підприємства "Укроборонпром" скоротили обсяги експорту до 451 мільйона доларів на рік у порівнянні з 900 мільйонами доларів у 2013 році.