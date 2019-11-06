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      Через борги на заводах "Укроборонпрому" Зеленський вимагає зібрати засідання Кабміну

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      Зеленський вимагає зібрати уряд через великі борги із зарплат на заводах "Укроборонпрому"
      Зеленський вимагає зібрати уряд через великі борги із зарплат на заводах "Укроборонпрому" / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський вимагає зібрати засідання Кабінету Міністрів через великі борги із зарплат на заводах "Укроборонпрому". Станом на 1 листопада підприємства державного концерну були винні працівникам 463 мільйони гривень.

      "Заборгованість по заробітній платі на цих заводах – до чотирьох років. Дуже низька заробітна плата", – сказав Зеленський після зустрічі з колективами трьох харківських заводів, які входять в "Укроборонпром".

      Читайте також: "До людей ставимось, як до худоби": Зеленського шокував стан харківських заводів – відео

      Президент також закликав гендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичусу провести консультації з урядом щодо вирішення питання погашення зарплатних боргів.

      Прем'єр-міністр повинен зібрати весь уряд, щоб були всі представники правоохоронних органів. Щоб ми розуміли, хто є замовником, скільки танків. Чому ми робимо продукцію для Таїланду, а для України не робимо? Чому у нас є чудові літаки, чудові конструктори, а ми нічого не виробляємо і нічого не літає? 
      – обурився Зеленський.

      Зауважимо, що за 10 років харківський авіаційний завод, що входить до "Укроборонпрому", побудував усього 1 танк.

      Окрім того, всі підприємства "Укроборонпром" скоротили обсяги експорту до 451 мільйона доларів на рік у порівнянні з 900 мільйонами доларів у 2013 році.

      blog_ava
      "До людей ставимось, як до худоби": Зеленського шокував стан харківських заводів – відео
      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Укроборонпром Зарплата
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