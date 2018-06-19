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Через ЧС-2018 у Москві спиляли історичний балкон: фото

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У Москві спиляли балкон історичної будівлі
У Москві спиляли балкон історичної будівлі / Mk.ru

У Москві будівельники спиляли балкон старовинного житлового будинку на Ленінському проспекті. Усе тому, що робітники не встигли реставрувати його до Чемпіонату світу з футболу.

Про це розповіла мешканка квартири, в якій спиляли балкон, Олена Андрєєва, повідомляє Mk.ru.

За словами жінки, працівники не попереджали її про свої наміри щодо демонтажу балкона, хоча до цього обіцяли "покласти нову плиточку і залишити балкон у спокої".

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Москва балкон ЧС-2018
Балкон у Москві до його домонтажу

У фірмі-підряднику розповіли, що "трохи не вклалися" в терміни робіт, тому вирішили демонтувати балкон, яка перебував в аварійному стані. Будівельники запевнили, що після завершення ЧС-2018 повернуть балкон на місце. Робітники при цьому визнали, що це буде коштувати дорожче від самої реставрації.

Історик радянської архітектури Денис Ромодін підтвердив, що схожі дії вже проводили з сусідніми будинками. Тоді фасад відновлювали протягом декількох років.

Теги: Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018 Курйозні новини Москва
Джерело: 24 Канал
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