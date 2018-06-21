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Через ЧС-2018 у Москві заборонили мітинги проти пенсійної реформи

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Через ЧС-2018 у Росії забороняють проводити мітинги
Через ЧС-2018 у Росії забороняють проводити мітинги / Getty images

Через проведення у Росії Чемпіонату світу з футболу мерія Москви заборонила проведення у місті будь-яких вуличних акцій, що стосуються внесення змін до пенсійного законодавства РФ.

Мерія Москви відмовилася погоджувати представникам російської опозиції вуличні акції проти змін пенсійного законодавства.

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Чиновник департаменту регіональної безпеки та протидії корупції Москви Володимир Черніков пояснив, що це рішення прийнято через проведення ЧС-2018.

Подавалися три повідомлення – на 1, 3 і 4 липня. Рішення прийнято: заходи не узгоджені в зв'язку з дією указу,
– цитує "Интерфакс" московського чиновника.

Йдеться про указ Путіна про так звані заходи безпеки в період проведення у Росії Чемпіонату світу з футболу.

Раніше заявки на проведення акцій проти підвищення пенсійного віку у Росії подали опозиціонер Олексій Навальний і представники лівих сил.

У червні уряд Росії вніс до Держдуми законопроект про підвищення пенсійного віку в Росії з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків. Перехідний період, під час якого планують поетапно проводити зміни, може розпочатися в 2019 році.

Чемпіонат світу з футболу триває у Росії з 14 червня до 15 липня.

Теги: Новини України Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини Росії Москва протести Пенсіонери
Джерело: 24 Канал
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