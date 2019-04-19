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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Через дебати довкола стадіону "Олімпійський" обмежать рух, а громадський транспорт змінить режим

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      Довкола стадіону "Олімпійський" обмежать рух авто через заплановані дебати кандидатів у президенти
      Довкола стадіону "Олімпійський" обмежать рух авто через заплановані дебати кандидатів у президенти / Фото з відкритих джерел

      Через проведення 19 квітня дебатів між кандидатами у президенти на НСК "Олімпійський" у Києві на прилеглих вулицях діятиме обмеження руху транспорту. Рух буде обмежено з 10:00 до 22:00. А громадський транспорт курсуватиме зі змінами.

      У поліції повідомили, на яких вулицях обмежать рух авто:

      Дивіться також: Як "Олімпійський" готується до дебатів між Порошенком і Зеленським: фото, відео

      • Велика Васильківська – від вулиці Ділової до вулиці Саксаганського;
      • Ділова – від вулиці Великої Васильківської до вулиці Василя Тютюнника;
      • Василя Тютюнника – від вулиці Івана Федорова до вулиці Ділової;
      • Фізкультури – від вулиці Антоновича до НСК "Олімпійський";
      • Жилянська – від вулиці Антоновича до вулиці Шота Руставелі;
      • Шота Руставелі – від вулиці Жилянської до вулиці Саксаганського;
      • Саксаганського – від вулиці Еспланадної до вулиці Великої Васильківської;
      • Еспланадна – від вулиці Басейної до вулиці Саксаганського;
      • Рогнідинська – від вулиці Шота Руставелі до Еспланадної.

      Читайте також: Дебати на НСК "Олімпійському": поліція озвучила головні вимоги до глядачів

      Олімпійський обмеження руху карта перекриють рух авто Київ дебати
      Карта вулиць довкола "Олімпійського", де буде обмежено рух

      Як у Києві працюватимуть метро, автобуси і тролейбуси?

      Приблизно з 12:00 і до завершення дебатів зі змінами курсуватимуть тролейбуси маршрутів №3, 9, 12, 14, 15, 40, 40к та автобуси №5, 20, 55, 69.

      Читайте також: Прибічників Зеленського та Порошенка під час дебатів на "Олімпійському" розділять

      • тролейбуси №3 курсуватимуть від Залізничного масиву (вулиця Волгоградська) до залізничного вокзалу "Південний";
      • тролейбуси №9 – від аеропорту "Київ" ("Жуляни") до залізничного вокзалу "Південний";
      • тролейбуси №12 – від станції метро "Васильківська" до станції метро "Либідська";
      • тролейбуси №14 – від Ботанічного саду до бульвару Лесі Українки (до вулиці Новогоспітальної);
      • тролейбуси №15 – від станції метро "Видубичі" до бульвару Лесі Українки (до вулиці Новогоспітальної);
      • тролейбуси №40 та 40к – від вулиці Кадетський гай до вулиці Волгоградської (Залізничний масив);
      • автобуси №5 – у напрямку залізничного вокзалу від вулиці Ізюмської до вулиці Ямської за власною трасою, далі вулиця Казимира Малевича – вулиця Короленківська – вулиця Тарасівська, далі за власним маршрутом;
      • автобуси маршруту №20 від ж/м Корчувате до вулиці Ділової;
      • автобуси маршруту №55 від Дарницької площі до вулиці Басейної;
      • автобуси маршруту №69 від вулиці Литвиненко-Вольгемут до вулиці Тарасівської.

      Дебати між Порошенком і Зеленським: коли і де відбудеться дискусія? Кандидати у президенти викликали один одного на дебати ще до того, коли стали відомі офіційні результати першого туру виборів президента. Обоє пройшли до другого туру і після довгих суперечок та епопеї зі здачею аналізів штаби Зеленського та Порошенка домовились провести дебати 19 квітня о 19:00 на НСК "Олімпійський". Після цього Порошенко вирушить на теледебати на Суспільне, які стартують о 21:00. Зеленського там не буде.

      Запускати глядачів на "Олімпійський" почнуть о 16:00. Поліція очікує до 60 тисяч відвідувачів та наголошує їм, що на стадіон не можна приносити зброю, газові балончики,, фаєри, петарди, їжу та алкоголь. До речі, всі квитки на дебати вже закінчилися.

       

       

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      Теги: Дебати Зеленського з Порошенком Новини України Новини Києва Транспорт Авто Поліція НСК Олімпійський
      Джерело: 24 канал
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