Через деструктивну позицію РФ переговорний процес у Мінську фактично заблокований, – Геращенко

Росія намагається призупинити переговори і у "нормандському форматі", і зустрічі у Мінську до парламентських та президентських виборів в Україні.

Таку думку висловила віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко.

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Через деструктивну позицію РФ в мінських групах, переговорний процес буде фактично заблокований. РФ не приховує, що ставить на паузу переговори в "нормандському форматі" і мінських групах, до президентських і парламентських виборів в Україні,

– заявила вона.

На думку Геращенко, на українських виборах РФ спробує "протягти" більш лояльного до Кремля кандидата.

Також віце-спікер прокоментувала призначення Порошенком нового представника України у Тристоронній контактній групі в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Додамо, що місце Леоніда Кучми в ТКГ зайняв Євген Марчук.

"Євгеній Кирилович жорстко відстоюватиме позицію України, в цьому немає сумнівів", – наголосила Ірина Геращенко.

Дивіться відео: Геращенко прокоментувала призначення Марчука представником України в ТКГ

Що таке мінські угоди?Угода про перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники окупованих територій Донеччини та Луганщини Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької та Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.