Чому зростає інтерес корупціонерів до місцевих виборів: пояснення політолога
Передача більших повноважень місцевому самоврядуванню створюватиме ажіотаж серед тих, хто хоче збагачуватись за рахунок місцевих бюджетів. Таку думку висловив у коментарі 24 каналу політолог Олег Рибачук.
В ході децентралізації органи місцевого самоврядування отримують більше повноважень та ресурсів. Отже мешканці громад мають відповідальніше ставитися до вибору місцевих голів та депутатів.
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З іншої сторони, інтерес корупціонерів до місцевих виборів також зростає.
"На місцевих виборах з’явиться ряд кандидатів, які не будуть представляти існуючі партії, а вигадуватимуть щось локальне, псевдопатріотичне. Місцеві царьки й клани будуть боротися за владу", – сказав у коментарі 24 каналу політолог Олег Рибачук.
Вони знають чого хочуть, оскільки децентралізація дозволяє на місцевому рівні керувати великими потоками. Тому у передвиборчі кампанії вкладатимуть гроші, а виборцям будуть пудрити мізки регіональним патріотизмом,
– вважає експерт.
Децентралізацію просували ще при Порошенку, але не встигли, нова влада продовжує курс. Реформа викликала шквал критики.
Однією з ключових змін, які передбачені децентралізацією, є ліквідація державних обласних адміністрацій, які забирають на себе чимало повноважень. Замість них планують утворити префектів, які повинні мати лише функції нагляду за діяльністю місцевої влади.
Президент Володимир Зеленський і керівництво фракції "Слуга народу" після переговорів з іншими політсилами вирішили зняти з розгляду законопроект "Про внесення змін до Конституції України (про децентралізацію влади)". Документ доопрацюють з урахуванням позицій представників опозиції і місцевого самоврядування.