Чому зростає інтерес корупціонерів до місцевих виборів: пояснення політолога

Передача більших повноважень місцевому самоврядуванню створюватиме ажіотаж серед тих, хто хоче збагачуватись за рахунок місцевих бюджетів. Таку думку висловив у коментарі 24 каналу політолог Олег Рибачук.

В ході децентралізації органи місцевого самоврядування отримують більше повноважень та ресурсів. Отже мешканці громад мають відповідальніше ставитися до вибору місцевих голів та депутатів.

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З іншої сторони, інтерес корупціонерів до місцевих виборів також зростає.

"На місцевих виборах з’явиться ряд кандидатів, які не будуть представляти існуючі партії, а вигадуватимуть щось локальне, псевдопатріотичне. Місцеві царьки й клани будуть боротися за владу", – сказав у коментарі 24 каналу політолог Олег Рибачук.

Вони знають чого хочуть, оскільки децентралізація дозволяє на місцевому рівні керувати великими потоками. Тому у передвиборчі кампанії вкладатимуть гроші, а виборцям будуть пудрити мізки регіональним патріотизмом,

– вважає експерт.

Децентралізацію просували ще при Порошенку, але не встигли, нова влада продовжує курс. Реформа викликала шквал критики.

Однією з ключових змін, які передбачені децентралізацією, є ліквідація державних обласних адміністрацій, які забирають на себе чимало повноважень. Замість них планують утворити префектів, які повинні мати лише функції нагляду за діяльністю місцевої влади.

Президент Володимир Зеленський і керівництво фракції "Слуга народу" після переговорів з іншими політсилами вирішили зняти з розгляду законопроект "Про внесення змін до Конституції України (про децентралізацію влади)". Документ доопрацюють з урахуванням позицій представників опозиції і місцевого самоврядування.