Через дії НАБУ Міноборони зазнало збитків у 360 млн грн при закупівлі палива, – Павловський

Заступник міністра оборони Ігор Павловський розкритикував дії НАБУ та САП у справі про закупівлю палива Міноборони.

Про це Павловський заявив в інтерв’ю виданню "Цензор.нет".

Нагадаємо, у жовтні 2017 року НАБУ звинуватило посадових осіб Міноборони в нібито розтраті майже 150 млн грн при закупівлі палива для потреб армії.

З моменту затримання жодних слідчих дій НАБУ та САП не проводять. Мене та офіцерів з моменту затримання не викликають на допити. Був би у нас незалежний Антикорупційний суд – справу б давно закрив би. Це дута справа, і я дуже чекаю, коли в суді в мене буде можливість розбити усі звинувачення,

– повідомив Павловський.

Мова йде про угоду між Міноборони та компанією "Трейд Комодіті", яка перемогла на торгах із закупівлі палива, бо дала найнижчу на той момент ціну. Але, через зростання цін на українському і світовому ринках було прийнято рішення змінити ціни, що не суперечить законодавству. Як повідомив адвокат одного з інвесторів компанії Віталій Касько навіть після укладення додаткових угод з Міноборони ціни на паливо від "Трейд Комодіті" були найнижчими на ринку державних закупівель. За його словами, навіть НАБУ купувало паливо дорожче в комерційних структур, ніж військові.

Павловський підтверджує заяву адвоката. "В Міноборони паливо ми купили дешевше, ніж НАБУ, приблизно від 500 до 2200 гривень за тону!"

Більше того, внаслідок таких дій НАБУ подальші закупівлі палива взагалі були зірвані та призначено нові торги, що у свою чергу призвело до придбання палива за значно вищими цінами. "Збиток Міноборони від втручання НАБУ в постачання палива становить 362 мільйони гривень..., тому що торги не відбулися. Це ціна того, що розірвані вигідні угоди та зайшли нові постачальники, які перестраховують ризики, бо знають, що до них можуть прийти правоохоронці! Замість прозорості та знижок ціни на пальне після втручання НАБУ підскочили, бо з нами укладають угоди з урахуванням можливих коливань. Ось такий результат. Ніякої корупції не знайшли, бо її нема. Нема ніяких доказів, щоб хтось в Міноборони брав гроші, то вони вирішили частину тих, хто підписував документи відповідно до службових обов’язків, на всю країну оголосити злочинцями", – зазначив Павловський.

Нагадаємо, 27 березня Київський окружний адміністративний суд скасував ключовий доказ НАБУ в справі проти Міноборони і "Трейд Комодіті", а саме акт Державної аудиторської служби, на якому ґрунтуються звинувачення НАБУ на адресу Міноборони в нібито завданні державі збитків при закупівлі палива в компанії" Трейд Комодіті".



Представники Міноборони зі своєї сторони оскаржили дії НАБУ в суді. Внаслідок недоведених звинувачень з боку НАБУ було зірвано постачання палива до Збройних сил на суму майже 700 млн грн.