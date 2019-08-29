14:49
29 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Через дії УЗ українська економіка сповільнить зростання, – глава об'єднання підприємств

      52 Читать новость на русском
      Олександр Каленков
      Олександр Каленков / ukrmetprom.org

      Пропозиція державного монополіста "Укрзалізниці" про введення нового порядку визначення вартості вагонів, яка підвищить витрати вітчизняних вантажовідправників на 3 мільярди гривень на рік, сповільнить і без того невисокий зріст економіки України.

      Про це заявив глава об'єднання підприємств "Укрметаллугпром" Олександр Каленков.

      "Якщо підвищувати в одному році витрати вантажовідправників на 30-35 відсотків (2018 рік – Ред.), а в цьому році орієнтуватися на 25-30 відсотків, то вони повинні розуміти, що частина вантажів просто не поїде. Економіка сповільнить своє зростання, українська економіка. Хоча і так зростання невелике. Наші товари втратять конкурентоспроможність на зовнішніх ринках", – заявив Каленков.

      При цьому, падіння економіки відчує не тільки промисловість, але і всі українці. У тому числі буде чинитися тиск і на курс національної валюти. Крім того, незважаючи на постійне підвищення вартості тарифів на вантажні перевезення УЗ не справляється з своєчасною доставкою вантажів.

      Це відчують всі. Часом не тільки промисловість. Це станеться за рахунок того, що ми возимо промислові вантажі в основному "Укрзалізницею", а споживачами цих промислових вантажів є виробники товарів народного споживання. Ми перевозимо вантажі, відправляємо їх на експорт. Це все безпосередньо впливає на валютну виручку, 
      – заявив Каленков.

      Як повідомлялося раніше, ініціатива "Укрзалізниці" про новий порядок визначення вартості вагонів, на думку експертів, порушує антимонопольне законодавство України.

      "Укрметалургпром" вже звернувся в АМКУ із закликом розглянути ситуацію.

      "Цього тижня Антимонопольний комітет зареєстрував заяву від асоціації, яку я представляю – "Укрметалургпром". Я думаю, що і інші вантажовідправники, асоціації будуть теж подавати в Антимонопольний комітет, тому що тут явне порушення антимонопольного законодавства", – підкреслив Каленков.

      blog_ava
      Перше засідання Верховної Ради ІХ скликання: онлайн-трансляція
      сьогодні
      13229
      Теги: Укрзалізниця Металургія АМКУ Бізнес Експорт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Луценко написав заяву про відставку: хто ймовірно замінить генпрокурора
      сьогодні , 12:30 Луценко написав заяву про відставку: хто ймовірно замінить генпрокурора
      Сергій Лещенко 502
      Луценко на вихід: скільки справ провалив генпрокурор і хто буде його наступником
      сьогодні , 12:15 Луценко на вихід: скільки справ провалив генпрокурор і хто буде його наступником
      Інна Жолобович 11721
      Рідкісне захворювання – не вирок: історія львів’янки, чиє життя врятувала гуманітарна допомога
      28 серпня , 19:00 Рідкісне захворювання – не вирок: історія львів’янки, чиє життя врятувала гуманітарна допомога
      886
      Луценко йде у відставку: топ-факти про генерального "шоумена" країни
      сьогодні , 12:11 Луценко йде у відставку: топ-факти про генерального "шоумена" країни
      1982
      Всі пам'ятають про Іловайськ, а хто відповість за Лутугинську трагедію?
      сьогодні , 11:30 Всі пам'ятають про Іловайськ, а хто відповість за Лутугинську трагедію?
      Дмитро Снєгирьов 2756
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук