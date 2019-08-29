Через дії УЗ українська економіка сповільнить зростання, – глава об'єднання підприємств

Пропозиція державного монополіста "Укрзалізниці" про введення нового порядку визначення вартості вагонів, яка підвищить витрати вітчизняних вантажовідправників на 3 мільярди гривень на рік, сповільнить і без того невисокий зріст економіки України.

Про це заявив глава об'єднання підприємств "Укрметаллугпром" Олександр Каленков.

"Якщо підвищувати в одному році витрати вантажовідправників на 30-35 відсотків (2018 рік – Ред.), а в цьому році орієнтуватися на 25-30 відсотків, то вони повинні розуміти, що частина вантажів просто не поїде. Економіка сповільнить своє зростання, українська економіка. Хоча і так зростання невелике. Наші товари втратять конкурентоспроможність на зовнішніх ринках", – заявив Каленков.

При цьому, падіння економіки відчує не тільки промисловість, але і всі українці. У тому числі буде чинитися тиск і на курс національної валюти. Крім того, незважаючи на постійне підвищення вартості тарифів на вантажні перевезення УЗ не справляється з своєчасною доставкою вантажів.

Це відчують всі. Часом не тільки промисловість. Це станеться за рахунок того, що ми возимо промислові вантажі в основному "Укрзалізницею", а споживачами цих промислових вантажів є виробники товарів народного споживання. Ми перевозимо вантажі, відправляємо їх на експорт. Це все безпосередньо впливає на валютну виручку,

– заявив Каленков.

Як повідомлялося раніше, ініціатива "Укрзалізниці" про новий порядок визначення вартості вагонів, на думку експертів, порушує антимонопольне законодавство України.

"Укрметалургпром" вже звернувся в АМКУ із закликом розглянути ситуацію.

"Цього тижня Антимонопольний комітет зареєстрував заяву від асоціації, яку я представляю – "Укрметалургпром". Я думаю, що і інші вантажовідправники, асоціації будуть теж подавати в Антимонопольний комітет, тому що тут явне порушення антимонопольного законодавства", – підкреслив Каленков.