Через два дні після призначення Філатова в АП його співмешканка розпочала дуже вигідний бізнес

У декларації заступника голови Адміністрації Президента Олексія Філатова відсутня згадка про сина, цивільну дружину Анну Бабич і її юридичну компанію AEQUO. Ця фірма створена одразу після призначення Філатова на посаду в АП, і відтоді отримала низку вигідних контрактів у сферах, де рішення приймають давні знайомі Філатова та Бабич.

Про це йдеться у розслідуванні для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.

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Закон про запобігання корупції зобов’язує декларувати всіх осіб, з якими посадовців пов’язує спільний побут. Консьєржі у будинку, де розташована квартира самого Філатова, підтверджують, що Анна Бабич мешкає там.

Я декларую все відповідно до чинного законодавства,

– це все, що повідомив Філатов у відповідь на питання про недекларування.

До 2014 року Олексій Філатов та Анна Бабич були партнерами юридичної фірми "Василь Кисіль та партнери". Вони обидва супроводжували продаж медіахолдингу UMH Group бізнесмена Бориса Ложкіна Сергію Курченку.

Через два дні після призначення Філатова на Банкову, 24 липня 2014 року, Анна Бабич разом з юристами Юлією Кирпою, Денисом Лисенком, Олександром Мамунею і Марією Ніжнік вийшли з "Василь Кисіль та партнери" та створили власну юридичну компанію AEQUO.

Після створення фірма отримала субпідряд на консультування стосовно спору НАК "Нафтогазу" з російським "Газпромом". Де-юре її залучила для консультацій норвезька компанія Wikborg Rein, яка уклала контракт з "Нафтогазом" за безконкурсною процедурою. На той час юридичний департамент "Нафтогазу" вже очолював ще один вихідець з "Василь Кисіль та партнери" – юрист Ярослав Теклюк.



Юрист Ярослав Теклюк

На питання, чому норвезька фірма обрала саме AEQUO, її представники основною причиною назвали "досвід та професійність". Попри залучення досвідчених юристів, на той момент AEQUO як компанія не мала ані досвіду, ані імені на ринку.

За чотири роки "Нафтогаз" сплатив Wikborg Rein 25 мільйонів євро. За ринковою практикою, її український консультант міг отримати до 5% від загальної суми контракту.

Крім того, за кілька років AEQUO стала однією з найуспішніших фірм-консультантів стосовно концентрації – процесу злиття та поглинання підприємств, згоду на які дає Антимонопольний комітет. АМКУ очолює однокурсник Олексія Філатова Юрій Терентьєв. А першим заступником голови АМКУ працює екс-партнерка фірми AEQUO Марія Ніжнік, кума сім’ї Філатова-Бабич.

Я не завжди перевіряю тих представників, які готують документи,

– зазначила Ніжнік у коментарі стосовно можливого конфлікту інтересів та лобізму юридичного об’єднання.

У квітні 2018 організація The Legal 500 поставила AEQUO на перше місце серед українських фірм на ринку злиття та поглинання.

Повний випуск розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут.