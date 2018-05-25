Через глобальне потепління Полісся може перетворитися на степ

Показник зростання середньомісячних температур в Україні вищий ніж середнє значення у світі, це може призвести до неминучих змін у сільськогосподарському виробництві країни.

Про це на форумі в Одесі розповіла головний агрометеоролог країни Тетяна Адаменко.

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Якщо в світі всередньому температура зростає на 0,8 градусів за Цельсієм, то в Україні на 1 градус. А як показали останні 7 років, то навіть на 2 градуси. У підсумку в Україні збільшився період активної вегетації сільськогосподарських культур,

– зазначила керівник відділу агрометеорології Укргідрометцентру.

Зокрема, в центр України тепло приходить швидше ніж на південь. Крім цього, Адаменко пояснила, що потепління може призвезти до зникнення зони Полісся і перетворивши її на степ. Але такі зміни клімату мають і свої переваги, зокрема для вирощування пшениці.

"Через 10-20 років найбезпечнішою буде озима пшениця, зникнуть ризики вимирання взимку, а за рахунок м'якої теплої весни буде достатня кількість вологи і швидше відновлення вегетації. Тільки завдяки клімату аграрії зможуть наростити врожайність на 1-2 тонни. Потрібно до цього готуватися", – зазначила вона.

Попри те, зважаючи на кліматичні зміни під загрозою перебувають ячмінь і кукурудза.

Нагадаємо, що, за прогнозами Укргідрометцентру, влітку очікується спека до +40 градусів.