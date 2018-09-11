Через хімічні викиди у Криму на адмінмежі працюють бригади лікарів

У зв'язку з хімічними викидами заводу "Кримський титан", що трапилися в окупованому Армянську в кінці серпня, поблизу адміністративної межі з анексованим Кримом працюють 3 лікарські бригади.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

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У міністерстві уточнили, що 11 вересня поблизу адмінмежі працюють 3 лікарські бригади: 5 лікарів з Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні.

"Пульмонолог, 2 педіатри, 2 сімейних лікарі-терапевти", – мовиться у повідомленні.

Також зазначається, що медики працюють у трьох селах: Привілля, Максима Горького та Бабенківка Перша.

Оновлення #КримськийТитан

11. 09 поблизу адмінмежі працює 3 лікарські бригади:5 лікарів з Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні: пульмонолог, 2 педіатри, 2 сімейних лікаря-терапевта.

Сьогодні медики працюють у трьох селах: Привілля, Максима Горького та Бабенківка Перша. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 11 сентября 2018 г.

До слова, українські поліцейські допитують осіб, які постраждали внаслідок хімічних викидів із заводу "Титан" в окупованому Криму. Зокрема, спілкувалися із прикордонниками, яких госпіталізували через погіршення стану здоров'я.