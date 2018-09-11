Через хімічні викиди у Криму на адмінмежі працюють бригади лікарів
У зв'язку з хімічними викидами заводу "Кримський титан", що трапилися в окупованому Армянську в кінці серпня, поблизу адміністративної межі з анексованим Кримом працюють 3 лікарські бригади.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.
Читайте також: Хімвикид в Армянську: коли відкриють пункти пропуску до окупованого Криму
У міністерстві уточнили, що 11 вересня поблизу адмінмежі працюють 3 лікарські бригади: 5 лікарів з Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні.
"Пульмонолог, 2 педіатри, 2 сімейних лікарі-терапевти", – мовиться у повідомленні.
Також зазначається, що медики працюють у трьох селах: Привілля, Максима Горького та Бабенківка Перша.
До слова, українські поліцейські допитують осіб, які постраждали внаслідок хімічних викидів із заводу "Титан" в окупованому Криму. Зокрема, спілкувалися із прикордонниками, яких госпіталізували через погіршення стану здоров'я.