Через хімічні викиди в Армянську постраждали діти на Херсонщині

Щонайменше 20 дітей постраждали у Херсонській області, поблизу адмінмежі з окупованим Кримом, через викиди небезпечних речовин на заводі "Титан" в Армянську.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації Віктор Короленко у селі Преображенка Каланчацького району, передає "Укрінформ".

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"Всього ми вже оглянули (станом на 14:00, – 24 Канал) 320 людей, з них 270 дітей. Це із 7-ї ранку. І, наскільки я знаю, виявлено вже близько 20 дітей з діагнозами ларингіт, сльозоточивість. Дорослих – троє (хворих, – 24 Канал). Це не багато для дорослих", - розповів він.

За словами чиновника, наразі у населених пунктах Каланчацького і Чаплинського районів, наближених до заводу "Титан", працюють 4 бригади медиків з Херсона - по дві в кожному районі. Він зазначив, що повна загальна картина, за результатами обстеження міцсевих жителів у цих двох районах, буде відома завтра, 6 вересня.

Директор департаменту охорони здоров'я ОДА наголосив, що постраждалі діти – середнього віку.

У двох дитсадках ми взагалі не виявили хворих дітей. Скоріше за все тому, що дитсадівські діти, вони в приміщенні перебувають, їх на вулицю не випускають. А от в школі виявили хворих дітей середнього віку. З учнями старшого віку – теж нормально,

– заявив Короленко.

Також він зазначив, що всі хворі діти будуть доправлені медичним транспортом до Херсона і госпіталізовані в Херсонську дитячу обласні лікарню, де їх обстежать, поставлять діагноз і будуть лікувати.

Нагадаємо, наприкінці літа в Армянську стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". У ніч на 27 серпня предмети в місті вкрилися липкою іржею. Місцеві жителі скаржаться, що важко дихати, у декого почалась алергічна реакція. 3 серпня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині. 4 серпня російська влада окупованого півострова прийняла рішення про евакуацію всіх дітей з міста. Завод "Титанові інвестиції" закрили на два тижні.