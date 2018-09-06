Через хімічні викиди в Криму почали вмирати тварини і рослинність: моторошні фото

Екологічна катастрофа в окупованому Криму, що сталася після викиду небезпечних токсичних речовин на заводі "Титан", лише посилюється. Так, в Армянську почала вимирати не тільки вся рослинність, а й тварини.

Відповідні фото опублікували на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.

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24 Канал повідомляв, що у місті Армянськ в окупованому Криму приблизно 27 серпня стався викид забруднюючих речовин із заводу "Титанові інвестиції" (стара назва "Кримський титан"). Місцеві жителі почали скаржитися на алергічну реакцію, а металеві предмети в будинках і квартирах за ніч вкрилися липкою іржею. 3 серпня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині.

4 вересня російська окупаційна влада Криму прийняла рішення про евакуацію всіх дітей з міста, а завод "Титан", який і є причиною забруднення, закрили на два тижні.

На опублікованих фото з Армянська видно, що через хімічні викиди, вулиці міста стали безлюдними. Окрім того, на одній зі світлин показано висипи на шиї дитини, а на інших – мертвих кота і пташку, які "покриті липким налітом".

Армянськ — місто-геноцид, місто-катастрофа. Свіже...

– йдеться у повідомленні.



Висипи на шкірі після хімвикидів в Армянську



Через хімічні викиди в Криму гинуть тварини

Армянск

город-геноцид

город-катастрофа

свежее

извините

ребенок выехал сегодня

кот весь в липком налете мертв

с воробьем ясно и так pic.twitter.com/IZHrzeUwH1 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 5 сентября 2018 г.

На інших світлинах помітно, що природа окупованого міста спалена, а плоди овочі та фруктів засихають і покриті плямами.



Через хімвикиди в Армянську плоди покриваються плямами