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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Через хімічні викиди в Криму почали вмирати тварини і рослинність: моторошні фото

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Через хімічні викиди в Армянську гинуть тварини і рослини
Через хімічні викиди в Армянську гинуть тварини і рослини / Фото з відкритих джерел

Екологічна катастрофа в окупованому Криму, що сталася після викиду небезпечних токсичних речовин на заводі "Титан", лише посилюється. Так, в Армянську почала вимирати не тільки вся рослинність, а й тварини.

Відповідні фото опублікували на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.

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24 Канал повідомляв, що у місті Армянськ в окупованому Криму приблизно 27 серпня стався викид забруднюючих речовин із заводу "Титанові інвестиції" (стара назва "Кримський титан"). Місцеві жителі почали скаржитися на алергічну реакцію, а металеві предмети в будинках і квартирах за ніч вкрилися липкою іржею. 3 серпня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині.

4 вересня російська окупаційна влада Криму прийняла рішення про евакуацію всіх дітей з міста, а завод "Титан", який і є причиною забруднення, закрили на два тижні.

На опублікованих фото з Армянська видно, що через хімічні викиди, вулиці міста стали безлюдними. Окрім того, на одній зі світлин показано висипи на шиї дитини, а на інших – мертвих кота і пташку, які "покриті липким налітом".

Армянськ — місто-геноцид, місто-катастрофа. Свіже...
– йдеться у повідомленні.


Висипи на шкірі після хімвикидів в Армянську


Через хімічні викиди в Криму гинуть тварини

 

На інших світлинах помітно, що природа окупованого міста спалена, а плоди овочі та фруктів засихають і покриті плямами.


Через хімвикиди в Армянську плоди покриваються плямами

 

 

 

 

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Хімвикид в Армянську світ тварин Екологія
Джерело: 24 Канал
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