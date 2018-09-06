Через хімвикид у Армянську контрольні пункти "Каланчак" і "Чаплинка" тимчасово припинили роботу

Контрольні пункти в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чаплинка" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом припиняють свою роботу в зв'язку з екологічною ситуацією з кримським заводом "Титан", в штатному режимі працює КПВВ "Чонгар".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян.

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З метою збереження життя і здоров'я персоналу Держприкордонслужби та громадян, які проживають поблизу адмінкордону та всіх хто користується КПВВ, в зв'язку з небезпечною екологічною ситуацією, що склалася на заводі "Титан" на території тимчасово окупованого Криму прийнято рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чаплинка". Перетнути адмінкордон з тимчасово окупованих Кримом можна буде тільки через КПВВ "Чонгар", який працює в штатному режимі, – написав він на сторінці в Фейсбуці.

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