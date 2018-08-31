Через хімвикиди у Криму людям радять одягати марлеві пов'язки: фото наслідків екологічного лиха

Через майже тиждень після того, як на заводі "Титанові інвестиції" в окупованому Армянську стався викид шкідливих речовин, Росспоживнагляд запустив гарячу телефонну лінію.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Окрім того, Росспоживнагляд випустив рекомендації на випадок подібних подій.

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"Звернутися з питаннями громадяни можуть за телефонами +7 (978) 91-91-144 – відділ санітарного нагляду міжрегіонального управління і +7 (978) 91-91-137 – територіальний відділ по Красноперекопському і Первомайському районах", – сповістили у прес-службі відомства, додавши, що консультації проводяться з 10:00 до 17:00.

Крім того, Росспоживнагляд скерував у міста півночі окупованого Криму рекомендації щодо дій у разі подібних екологічних пригод.

Обмеження перебування на відкритому повітрі, герметизація приміщень, тобто закриття вікон і дверей, захист органів дихання ватно-марлевими вологими пов'язками, миття і купання з рясним проточним водовикористанням,

– розповів заступник керівника Росспоживнагляду у Криму Дмитро Крутіков.

Водночас користувачі соціальних мереж продовжують публікувати фото, на яких зображені наслідки викидів в Армянську. На знімках видно, як постраждала природа.

Крым. В Армянске моют дороги с содой. Природа гибнет. Повсюду ржавчина pic.twitter.com/mDFWGeyouk — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 31 августа 2018 г.

Гуляя по "моему Армянску"

Сегодня тут так-природа умирает,деревья листья сбрасывают

Ржавчина кругом

А что у людей,детей в легких? pic.twitter.com/YoXsqB1lv8 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 августа 2018 г.

Армянск

"Возле Васильева 16 деревья повяли к чертям!Возле лицея с тополей летят листья,трава стала желтой.Всем тупо наврали что,-все будет нормально все будут здоровы! Если все идут на улице и чуть ли не задыхаются из за кислоты"

ну пожалейте себя! к кордону хотя бы идите! pic.twitter.com/FC1dYzwSK3 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 августа 2018 г.

Армянск

Свежие ржавые чайнички

Никуда оно не денется-пока не будет воды,город будет сжирать серная кислота.Кислотоотстойник высох.Хоть взорви Титан-не поможет

Всем этим дышат ваши дети. Выбросьте чайники и бегите хотя бы pic.twitter.com/cEwNgdeDvi — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 августа 2018 г.

Армянск,Перекоп

кислотоотстойник

Сегодня,30.08.2018 (слева) и

1 июля 2014 года pic.twitter.com/rHqLRkPeek — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 30 августа 2018 г.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня в окупованому Армянську стався викид невідомої речовини з заводу "Титанові інвестиції" (колишня назва "Кримський титан"). Місцеві жителі повідомляють про липкий іржавий наліт на домашніх речах, а також жовтий наліт на дахах будинків і на листі дерев.



Окрім того, чимало людей зазнали проблем зі здоров’ям через викид в Армянську.