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Через хімвикиди у Криму людям радять одягати марлеві пов'язки: фото наслідків екологічного лиха

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Викид в Армянську: фото екологічного лиха
Викид в Армянську: фото екологічного лиха / Колаж 24 канал

Через майже тиждень після того, як на заводі "Титанові інвестиції" в окупованому Армянську стався викид шкідливих речовин, Росспоживнагляд запустив гарячу телефонну лінію.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Окрім того, Росспоживнагляд випустив рекомендації на випадок подібних подій.

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"Звернутися з питаннями громадяни можуть за телефонами +7 (978) 91-91-144 – відділ санітарного нагляду міжрегіонального управління і +7 (978) 91-91-137 – територіальний відділ по Красноперекопському і Первомайському районах", – сповістили у прес-службі відомства, додавши, що консультації проводяться з 10:00 до 17:00.

Крім того, Росспоживнагляд скерував у міста півночі окупованого Криму рекомендації щодо дій у разі подібних екологічних пригод.

Обмеження перебування на відкритому повітрі, герметизація приміщень, тобто закриття вікон і дверей, захист органів дихання ватно-марлевими вологими пов'язками, миття і купання з рясним проточним водовикористанням,
– розповів заступник керівника Росспоживнагляду у Криму Дмитро Крутіков.

Водночас користувачі соціальних мереж продовжують публікувати фото, на яких зображені наслідки викидів в Армянську. На знімках видно, як постраждала природа.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня в окупованому Армянську стався викид невідомої речовини з заводу "Титанові інвестиції" (колишня назва "Кримський титан"). Місцеві жителі повідомляють про липкий іржавий наліт на домашніх речах, а також жовтий наліт на дахах будинків і на листі дерев.

Окрім того, чимало людей зазнали проблем зі здоров’ям через викид в Армянську.

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Надзвичайні ситуації Екологія
Джерело: 24 Канал
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