Через хімвикиди у Криму людям радять одягати марлеві пов'язки: фото наслідків екологічного лиха
Через майже тиждень після того, як на заводі "Титанові інвестиції" в окупованому Армянську стався викид шкідливих речовин, Росспоживнагляд запустив гарячу телефонну лінію.
Про це повідомляє "Крим.Реалії".
Окрім того, Росспоживнагляд випустив рекомендації на випадок подібних подій.
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"Звернутися з питаннями громадяни можуть за телефонами +7 (978) 91-91-144 – відділ санітарного нагляду міжрегіонального управління і +7 (978) 91-91-137 – територіальний відділ по Красноперекопському і Первомайському районах", – сповістили у прес-службі відомства, додавши, що консультації проводяться з 10:00 до 17:00.
Крім того, Росспоживнагляд скерував у міста півночі окупованого Криму рекомендації щодо дій у разі подібних екологічних пригод.
Обмеження перебування на відкритому повітрі, герметизація приміщень, тобто закриття вікон і дверей, захист органів дихання ватно-марлевими вологими пов'язками, миття і купання з рясним проточним водовикористанням,
– розповів заступник керівника Росспоживнагляду у Криму Дмитро Крутіков.
Водночас користувачі соціальних мереж продовжують публікувати фото, на яких зображені наслідки викидів в Армянську. На знімках видно, як постраждала природа.
Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня в окупованому Армянську стався викид невідомої речовини з заводу "Титанові інвестиції" (колишня назва "Кримський титан"). Місцеві жителі повідомляють про липкий іржавий наліт на домашніх речах, а також жовтий наліт на дахах будинків і на листі дерев.
Окрім того, чимало людей зазнали проблем зі здоров’ям через викид в Армянську.