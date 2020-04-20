Через карантин у Чехії сім'ям видають 13 тисяч крон, ФОПам – 25 тисяч

На час карантину у зв’язку з коронавірусом уряд Чехії встановив грошову допомогу родинам, які мають дітей, та малим підприємцям.

"Батьки, які опинилися з дітьми – байдуже чи одна дитина, чи троє дітей – але якщо вони не можуть іти на роботу і змушені були залишитися з дітьми, отримують від держави приблизно 13 тисяч крон", – розповіла чеська журналістка Ленка Віхова, повідомляє "Еспресо.TV".

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Вона додала, що ФОПам запропонували за перші 50 днів карантину 25 тисяч крон як компенсацію за те, що вони не зможуть виконувати свою підприємницьку діяльність.

Зауважимо, що на сьогодні курс гривні до чеської крони становить 1 до 1.

"Звичайно, тут трохи інші гроші треба платити за електрику, ніж в Україні і так далі, але в принципі для основних речей ці гроші цілком достатні", – наголосила Віхова.



Вплив карантину на бізнес / Інфографіка 24 каналу