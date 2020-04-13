Через карантин в Харкові не відбудеться масова хода до 9 травня, Кернес знайшов їй заміну

На 9 травня в Харкові міський голова Геннадій Кернес планував масштабну ходу "Полку безсмертної перемоги", Але її проведенню завадив карантин.

Про те, що урочистості в Харкові не відбудуться, сам Геннадій Кернес повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"На жаль, пандемія COVID-19 внесла суттєві корективи в наші плани – схоже, карантин та терміни надзвичайної ситуації в Україні торкнуться і 9-го травня. Масових заходів, швидше за все, проводити не можна буде", – відзначив Кернес.

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Та все ж він не полишає спроби провести акцію 9-го травня. Але зробити це, не виходячи з дому. Він закликав харків'ян вийти на балкони в цей день з фотографіями родичів, які воювали під час Другої світової війни.

Чому СРСР та деякі пострадянські країни відзначають 9-те травня

Закінчилася Друга світова війна 2 вересня 1945 року капітуляцією Японської Імперії. 8 травня капітулювала лише Німеччина. Акт капітуляції був підписаний о 22:43 8 травня 1945 року. За московським часом це було 00:43 9 травня. В СРСР це вдало використали, щоб відзначати перемогу окремо від Європи та США в період "холодної війни".

До того ж, указом президії Верховної Ради СРСР від 8 травня 1945 року (ще до капітуляції Німеччини) 9 травня був встановлений як день "всенародного торжества". У 1948 році, враховуючи жахливі наслідки війни, зокрема наявність величезної кількості інвалідів, свято скасували.

Статус державного свята 9 травня знову отримало 1965 року.

З 2015 року в Україні 8 травня відзначають як День пам'яті та примирення (пам'яті жертв Другої світової війни, та примирення між країнами-учасниками Другої світової війни)



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