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      Через карантин в Харкові не відбудеться масова хода до 9 травня, Кернес знайшов їй заміну

      - Читать новость на русском
      Геннадій Кернес / 5 канал

      На 9 травня в Харкові міський голова Геннадій Кернес планував масштабну ходу "Полку безсмертної перемоги", Але її проведенню завадив карантин.

      Про те, що урочистості в Харкові не відбудуться, сам Геннадій Кернес повідомив на своїй сторінці в Facebook.

      "На жаль, пандемія COVID-19 внесла суттєві корективи в наші плани – схоже, карантин та терміни надзвичайної ситуації в Україні торкнуться і 9-го травня. Масових заходів, швидше за все, проводити не можна буде", – відзначив Кернес.

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      Та все ж він не полишає спроби провести акцію 9-го травня. Але зробити це, не виходячи з дому. Він закликав харків'ян вийти на балкони в цей день з фотографіями родичів, які воювали під час Другої світової війни.

      Чому СРСР та деякі пострадянські країни відзначають 9-те травня

      Закінчилася Друга світова війна 2 вересня 1945 року капітуляцією Японської Імперії. 8 травня капітулювала лише Німеччина. Акт капітуляції був підписаний о 22:43 8 травня 1945 року. За московським часом це було 00:43 9 травня. В СРСР це вдало використали, щоб відзначати перемогу окремо від Європи та США в період "холодної війни".

      До того ж, указом президії Верховної Ради СРСР від 8 травня 1945 року (ще до капітуляції Німеччини) 9 травня був встановлений як день "всенародного торжества". У 1948 році, враховуючи жахливі наслідки війни, зокрема наявність величезної кількості інвалідів, свято скасували.

      Статус державного свята 9 травня знову отримало 1965 року.

      З 2015 року в Україні 8 травня відзначають як День пам'яті та примирення (пам'яті жертв Другої світової війни, та примирення між країнами-учасниками Другої світової війни)

      Головні дати Другої світової війни
      Головні дати Другої світової війни / Інфографіка 24 каналу

       

       

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова 9 травня Геннадій Кернес
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