Через кілька годин після затримання помічника Савченко відпустили

Вдень 18 листопада правоохоронці у Києві затримали помічника нардепа Надії Савченко Валерія Місійка. Через кілька годин після затримання його відпустили.

Інформацію про те, що Місійка відпустили, підтвердив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Читайте також: Савченко написала Трампові листа: відомий зміст

Він зазначив, що затриманого допитували "як учасника конфлікту".

"Його доставили в Шевченківське управління поліції, як учасника конфлікту допитали і відпустили", – цитує Ярослава Тракала "Громадське".

Вдень 18 листопада стало відомо, що помічника Надії Савченко Валерія Місійка затримали правоохоронці.

Затримання відбулось у центрі Києва після акції на підтримку Савченко, яка щонеділі відбувається на Михайлівській площі.

Видання "Цензор.НЕТ" оприлюднило фото та відео із затримання помічника нардепа, на яких видно, що під час затримання сталась штовханина.



Помічника Савченко Валерія Місійка відпустили через кілька годин після затримання

Помічника Надії Савченко затримали у Києві: дивіться відео

Зі слів Віри Савченко Валерій Місійко є помічником Надії Савченко на громадських засадах. Його прізвище зазначене у переліку помічників-консультантів Савченко, які працюють на громадських засадах, зазначених на сайті Верховної Ради.