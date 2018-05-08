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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Через кого Путін втратив перше місце в рейтингу найвпливовіших людей світу за версією Forbes

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Путін втратив перше місце в рейтингу найвпливовіших людей світу за версією Forbes
Путін втратив перше місце в рейтингу найвпливовіших людей світу за версією Forbes / Фото з відкритих джерел

Президент Росії Володимир Путін очолював рейтинг найвпливовіших людей світу за версією журналу Forbes.

Путін займав першу позицію найвпливовішої людини світу, проте цьогоріч вже не так, повідомляє Forbes.

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Президент Росії опустився на друге місце. Натомість, рейтинг очолив, за думкою редакції, лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, що у Китаї президентові дозволили довічно керувати країною. За оцінкою Forbes, культ особистості Сі Цзіньпіна значно посилився.

Президент США Дональд Трамп опустився з другого місця на третє. Так Forbes оцінив труднощі, з якими Трампу вдається пробивати через Конгрес свої рішення, розслідування щодо президента з боку правоохоронних органів і нездатність Трампа позбутися скандалів в особистому житті і бізнесі.

На четвертому місці в рейтингу канцлер ФРН Ангела Меркель, Forbes вважає її найвпливовішою жінкою в світі і фактичним лідером Європи.

Зазначимо, що у квітні 2018 року Путін вперше за п'ять років не потрапив до списку ста найвпливовіших людей в світі за версією журналу Time.

Теги: Новини Росії Китай Дональд Трамп Ангела Меркель Володимир Путін Рейтинги Forbes
Джерело: 24 Канал
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