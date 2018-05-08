Через кого Путін втратив перше місце в рейтингу найвпливовіших людей світу за версією Forbes

Президент Росії Володимир Путін очолював рейтинг найвпливовіших людей світу за версією журналу Forbes.

Путін займав першу позицію найвпливовішої людини світу, проте цьогоріч вже не так, повідомляє Forbes.

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Президент Росії опустився на друге місце. Натомість, рейтинг очолив, за думкою редакції, лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, що у Китаї президентові дозволили довічно керувати країною. За оцінкою Forbes, культ особистості Сі Цзіньпіна значно посилився.

Президент США Дональд Трамп опустився з другого місця на третє. Так Forbes оцінив труднощі, з якими Трампу вдається пробивати через Конгрес свої рішення, розслідування щодо президента з боку правоохоронних органів і нездатність Трампа позбутися скандалів в особистому житті і бізнесі.

На четвертому місці в рейтингу канцлер ФРН Ангела Меркель, Forbes вважає її найвпливовішою жінкою в світі і фактичним лідером Європи.

Зазначимо, що у квітні 2018 року Путін вперше за п'ять років не потрапив до списку ста найвпливовіших людей в світі за версією журналу Time.