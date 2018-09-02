Через кордон у багажнику: громадянин Молдови намагався незаконно перевезти свого співвітчизника

У суботу, 1 вересня, сумські прикордонники затримали громадянина Молдови, який у багажнику вирішив перевезти свого співвітчизника з Росії через кордон.

Молдаванина, якому на три роки заборонений в'їзд до України, сумські прикордонник виявили під час перевірки машини на україно-російському кордоні.

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Тепер іноземцю, термін заборони можуть збільшити з трьох до десяти років. Водію за таку допомогу теж світить кримінальна відповідальність.

Відеоуривок виявлення молдаванина у багажнику

До слова, прикордонники в пункті пропуску "Гоптівка", що на Харківщині, виявили українця, який намагався перевезти через кордон 25 тисяч євро. Зазначається, що купюри вилучені встановленим порядком та передані компетентним органам.