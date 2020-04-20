Через коронавірус авіакомпанії втратять 314 мільярдів доларів

Прибуток авіакомпаній через пов’язану з коронавірусом кризу в 2020 році знизиться на 55% або на 314 мільярдів доларів у порівнянні з показником 2019 року.

Про потенційні втрати авіакомпаній через COVID-19 мовиться в оновленому прогнозі Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

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Попередній прогноз від 24 березня передбачав, що заробіток авіаперевізників впаде на 252 мільярди доларів або 44%. Проте вже за кілька тижнів були введені суворіші обмеження на польоти, і криза ще більше охопила регіони Африки та Латинської Америки.

Глава IATA Олександр де Жюньяк вважає малоймовірним швидке відновлення авіагалузі до колишніх показників та прогнозує, що воно буде поступовим.

За прогнозом асоціації, криза може призвести до звільнення 25 мільйонів працівників з 65,5 мільйона людей, які працюють в авіагалузі та суміжних сегментах економіки.

Найбільше це торкнеться Азіатсько-Тихоокеанського регіону, де роботу можуть втратити 11,2 мільйона людей, та Європи – з втратою робочих місць в обсязі 5,6 мільйона.

Зауважмо, що регулярні авіаперевезення в Україні можуть відновитися у серпні – вересні 2020 року. Проте для того, аби вийти на докризовий режим, знадобиться приблизно 2 роки.



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