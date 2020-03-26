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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Через коронавірус країни G20 вперше в історії засідали онлайн: про що домовилися

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      G20 вперше в історії засідали онлайн / Al arabia

      Країни "Великої двадцятки" через пандемію Covid-2019 26 березня провели засідання у режимі відеоконференції. У підсумку обговорень дійшли згоди щодо того, як протистояти ймовірній всесвітній кризі через карантин.

      Так, лідери G20 домовилися спільно боротися з наслідками пандемії у різних сферах життя. Представникам країн з різних континентів одностайно зрозуміло, що коронавірус незмінно зачепить соціальне життя і економіку усього світу, пише Інтерфакс – Україна.

      Важливо ООН назвала суму, необхідну для боротьби з коронавірусом в Україні

      Ми визнаємо необхідність термінових дій в короткостроковій перспективі щодо посилення глобальної боротьби з кризою COVID-19. Ми рішуче віддані тому, щоб сформувати єдиний фронт перед цією спільною загрозою,
      –  йдеться в їхній спільній заяві.

      Лідери країн G20 бачать необхідність термінових заходів щодо посилення боротьби проти коронавірусу у світі. Країни мають намір "швидко працювати разом і з зацікавленими сторонами" з метою ліквідації дефіциту фінансування в Плані стратегічної готовності і реагування ВООЗ.

      До речі. На вечір 26 березня у світі понад 492 тисячі хворих. Померли від коронавірусу 22 тисячі 184 людини. 

      Хто входить у G20? Велика двадцятка, або G20 – це група міністрів фінансів та керівників центральних банків 20 країн: 19 з найбільших економік світу та Європейського Союзу. Загалом економіки G20 становлять 90% світового ВНП, 80% світової торгівлі.

      До G20 входять Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, КНР, Південна Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія та колективний представник – Європейський Союз.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Новини політики G20
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