Через коронавірус країни G20 вперше в історії засідали онлайн: про що домовилися

Країни "Великої двадцятки" через пандемію Covid-2019 26 березня провели засідання у режимі відеоконференції. У підсумку обговорень дійшли згоди щодо того, як протистояти ймовірній всесвітній кризі через карантин.

Так, лідери G20 домовилися спільно боротися з наслідками пандемії у різних сферах життя. Представникам країн з різних континентів одностайно зрозуміло, що коронавірус незмінно зачепить соціальне життя і економіку усього світу, пише Інтерфакс – Україна.

Важливо ООН назвала суму, необхідну для боротьби з коронавірусом в Україні

Ми визнаємо необхідність термінових дій в короткостроковій перспективі щодо посилення глобальної боротьби з кризою COVID-19. Ми рішуче віддані тому, щоб сформувати єдиний фронт перед цією спільною загрозою,

– йдеться в їхній спільній заяві.

Лідери країн G20 бачать необхідність термінових заходів щодо посилення боротьби проти коронавірусу у світі. Країни мають намір "швидко працювати разом і з зацікавленими сторонами" з метою ліквідації дефіциту фінансування в Плані стратегічної готовності і реагування ВООЗ.

До речі. На вечір 26 березня у світі понад 492 тисячі хворих. Померли від коронавірусу 22 тисячі 184 людини.

Хто входить у G20? Велика двадцятка, або G20 – це група міністрів фінансів та керівників центральних банків 20 країн: 19 з найбільших економік світу та Європейського Союзу. Загалом економіки G20 становлять 90% світового ВНП, 80% світової торгівлі.



До G20 входять Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, КНР, Південна Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія та колективний представник – Європейський Союз.