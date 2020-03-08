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      Через коронавірус світова економіка може втратити суму, що дорівнює двом ВВП Росії

      - Читать новость на русском
      Світова економіка втратить 2,7 трильйона доларів через коронавірус / Unsplash

      Пандемія коронавірусу суттєво вплине на світову економіку. У 2020 році втрати можуть дорівнювати майже двом ВВП Росії. Якщо говорити цифрами – це мінус 3% або ж 2,7 трильйона доларів.

      Прогноз має значний ступінь невизначеності, однак поточний розвиток економіки Китаю виводить її на зростання всього у 1,2% за підсумками першого кварталу, пише Bloomberg.

      Важливо Майже 9 трильйонів доларів збитків за тиждень: як коронавірус впливає на світову економіку

      Експерти припустили, що у найгіршому варіанті ріст економіки США за рік буде дорівнювати 0. Тоді як в Японії та Китаї спостерігатиметься уповільнене зростання.

      Сценарії розвитку подій

      Швидке відновлення

      Якщо Китай візьме епідемію під контроль і відновить виробництво до другого кварталу, то країна втратить лише 0,7% ВВП. А за підсумками року – це буде майже непомітно. Наразі ж Китай зіткнувся не лише зі скороченням власного виробництва, але й з падінням замовлень з-за кордону.

      Зверніть увагу. Наразі ліків проти китайського коронавірусу немає. Втім Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.


      Наразі вакцини від коронавірусу немає / Фото Unsplash

      Обмежений вплив вірусу

      Якщо коронавірус вплине на країни лише частково, то світовий ріст ВВП сповільниться до 2,3%. 

      Теж саме спостерігатиметься і в окремих країнах світу:

      • у Китаї сповільнення ВВП на 1,5%;
      • в Японії – на 1%;
      • у Німеччині – на 1,2;
      • у Росії – на 0,9%.

      Що таке ВВП?Валовий внутрішній продукт – це важливий показник, за яким можна оцінити розвиток економіки країни. Він вказує ринкову вартість всіх вироблених на території країни протягом року товарів і послуг з метою споживання, експорту та накопичення за винятком вартості проміжних товарів і послуг, тобто сировини, палива, енергії, кормів та інших. Цей показник дає уявлення про загальний матеріальний добробут нації.

      Широке поширення епідемії

      У цьому сценарії прогнозується значне, але не пандемічне поширення коронавірусу. Китай втратить менше за інші країни – 2% зростання ВВП. 

      Єврозона та Росія гарантовано зваляться у рецесію, тобто буде відносно помірний, некритичний спад виробництва або вповільнення темпів економічного зростання.

      Поширення коронавірусу у світі – дивіться карту:

      Пандемія

      У разі пандемії, тобто розповсюдження коронавірусу у всьому світі, зростання світового ВВП скочується до нульової позначки.

      Найгірше буде економікам країн Східної Європи, а Росія втратить майже 5% зростання у порівнянні з базовим прогнозом на 2020 рік. Краще за інших почуваються Китай і США, які втратять 2,4% зростання ВВП.

      Все, що треба знати про коронавірус

      • Станом на 7 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 100 тисяч 840 людей, померли – понад 3 тисячі осіб. Втім, одужали понад 55 тисяч людей.
      • Коронавірус поширився на більшість європейських країн. Його зафіксували навіть на маленьких островах. Серед країн Європи найбільше від Covid-19 потерпають Італія, Франція та Німеччина. 
      • Загалом, рівень економіки країн Європи погіршився внаслідок поширення нового коронавірусу. Є ймовірність того, що Європейський центральний банк слідом за Федеральною резервною системою США знизить базову відсоткову ставку, щоб уникнути нової фінансової кризи.  
      • Протягом останніх дев’яти днів фондові ринки зазнали збитків у розмірі 9 трильйонів доларів.


      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Японія Коронавірус Covid-19 Новини США Новини Росії Китай ВВП
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