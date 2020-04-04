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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Через коронавірус: у Перу чоловікам і жінкам заборонили з'являтися на вулиці в один день

      - Читать новость на русском
      У Перу посилили карантин / Getty Images

      Влада Перу продовжує посилювати обмеження через пандемію коронавірусу у світі. Відтепер чоловікам і жінкам заборонили одночасно виходити на вулицю.

      Чоловікам дозволили виходити з дому в понеділок, середу і п'ятницю, жінкам – у вівторок, четвер і суботу, повідомляє ВВС.

      Дізнайтеся більше Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: свіжі дані МЗС

      При цьому у неділю усім заборонили виходити на вулицю.

      Президент країни Мартін Віскарра пояснив, що попредні обмеження теж були результативними, але не настільки, як очікувалось.

      Що відомо про коронавірус у Перу?У Перу зафіксували 1 414 випадки інфікування коронавірусом, 55 людей померли. Водночас 537 пацієнтам вдалося одужати.

      Зауважимо, що через пандемію коронавірусу країни ввели карантин та штрафи за його порушення. Як за кордоном намагаються боротися з поширенням коронавірусу – читайте за посиланням.

      У світі більше 1 мільйона підтверджених випадків коронавірусу, понад 55 тисяч людей померли, одужали – 220 тисяч.

      симптоми коронавірусу
      Які симптоми у коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
       
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Перу
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