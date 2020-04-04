Через коронавірус: у Перу чоловікам і жінкам заборонили з'являтися на вулиці в один день

Влада Перу продовжує посилювати обмеження через пандемію коронавірусу у світі. Відтепер чоловікам і жінкам заборонили одночасно виходити на вулицю.

Чоловікам дозволили виходити з дому в понеділок, середу і п'ятницю, жінкам – у вівторок, четвер і суботу, повідомляє ВВС.

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При цьому у неділю усім заборонили виходити на вулицю.

Президент країни Мартін Віскарра пояснив, що попредні обмеження теж були результативними, але не настільки, як очікувалось.

Що відомо про коронавірус у Перу?У Перу зафіксували 1 414 випадки інфікування коронавірусом, 55 людей померли. Водночас 537 пацієнтам вдалося одужати.

Зауважимо, що через пандемію коронавірусу країни ввели карантин та штрафи за його порушення. Як за кордоном намагаються боротися з поширенням коронавірусу – читайте за посиланням. У світі більше 1 мільйона підтверджених випадків коронавірусу, понад 55 тисяч людей померли, одужали – 220 тисяч.