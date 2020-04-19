Через коронавірус в США скасували дію закону, направленого на боротьбу з Ку-клукс-кланом

Влада штату Джорджія тимчасово призупинила дію закону 1951 року, який був прийнятий для боротьби з Ку-клукс-кланом. Він забороняв носити маски чи інші речі, які приховували обличчя, в громадських місцях.

Зупинити дію цього закону владу штату змусила ситуація з коронавірусом, пише New York Post. Адже за використання захисних масок в громадських містах його жителі могли постати перед законом. А вийти в магазин чи аптеку без захисної маски вони не могли, щоб не наразитися на небезпеку зараження.

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Що таке Ку-клукс-клан?Ку-клукс-клан або Невидима Імперія Півдня (англ. Ku Klux Klan) – назва кількох расистських та терористичних організацій в США, здебільшого на півдні. Перші організації виникли ще у 1865 році та проіснували до 1870-х років. Друга хвиля – у 1915-1945 роках. Третя хвиля – після 1956 року.



В різні роки кількість членів Ку-клукс-клану доходило до 6 мільйонів осіб.



Відзначаються расистськими, гомофобними та антисемітськими ідеологіями. Часто здійснювали напади на активістів та представників влади.

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Тож указ губернатора Брайана Кемпа дозволив носіння маски, капюшона чи іншого засобу, за допомогою якого частина обличчя може бути приховане. Однак лише за умови, що воно використовується згідно з рекомендаціями медиків для намагання подолати розповсюдження COVID-19.

Коронавірус в США: головне

Станом на 18 квітня в США було зафіксовано понад 710 випадків зараження коронавірусом. За цим показником США на першому місці у світі.

Від COVID-19 померло понад 37 тисяч в США.

Лише в самому штаті Джорджія було зафіксовано понад 17 тисяч випадків коронавірусу. Померли 550 осіб.