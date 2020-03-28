Через коронавірус заборонений в'їзд у зону ООС: хто все ж може потрапити

Через спалах COVID-19 ввели обмеження перетину лінії проведення Операції об'єднаних сил зі сторони Харківщини, Запоріжжя та Дніпропетровщини. Обмеження діють від ранку 28 березня.

Проїзд на територію проведення ООС обмежено для осіб, що не мають реєстрації у Донецькій та Луганській областях, повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил у фейсбуці.

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Так само обмежений рух з території Луганщини та Донеччини. Місцевим жителям рекомендують не залишати райони постійного проживання.

Хто може потрапити в зону ООС:

особи, які є перевізниками продуктів харчування, промислових товарів та товарів першої необхідності та забезпечують життєдіяльність цивільного населення;

особи, які є представниками підприємств та організацій, що надають послуги зв’язку, на службовому автотранспорті;

особи, які зареєстровані на території інших областей України та працюють на підприємствах, розташованих на території Луганської та Донецької областей, або навпаки;

медичні працівники, які, в разі необхідності, залучатимуться до надання допомоги з ліквідації наслідків спалаху Covid-19;

працівники ЗМІ, за наявності акредитації;

представники міжнародних місій ОБСЄ, ООН та МКЧХ;

представники органів військового управління, військових частин, баз зберігання, які здійснюють забезпечення продовольством та матеріально-технічними засобами;

особи, які здійснюють логістичне забезпечення підрозділів та служб включених до складу ООС.

Винятки робитимуть для громадян за критичних життєвих обставин та наявності підтверджуювальних документів.

До слова, наразі у зоні проведення ООС не зафіксовано випадків коронавірусу. На Донбас уже надійшло більше тисячі тестів тестування військових триває.