Через корупційний скандал польському уряду анонсували вотум недовіри

Опозиція Польщі внесла на розгляд сейму питання про вотум недовіри уряду.

Глава фракції "Громадянська платформа" Славомір Нойманн заявив про неефективне розслідування порушень в Комісії фінансового нагляду.

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Партія звинувачує прем'єр-міністра Матеуша Моравецкій в навмисно затягуванні розслідування в інтересах правлячої партії.

Ми явно маємо справу зі спробою "замести під килим" афери "Права і справедливості", а на чолі цього уряду варто Матеуш Моравєцький, – сказав Нойманн.

Вотум недовіри ініційовано через корупційний скандал в Комісії з фінансового нагляду. До скандалу причетні близькі співробітники голови партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського.