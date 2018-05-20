Через космічні ціни на житло під час фіналу Ліги Чемпіонів фани "Реалу" здали 2 тисячі квитків

Вболівальники "Реалу" відмовляються летіти до Києва на фінал Ліги Чемпіонів. Більше двох тисяч фанів іспанського футбольного клубу вже здали свої квитки на матч "Реал" – "Ліверпуль", який відбудеться 26 травня.

Все – через проблеми з розміщенням у Києві. Шанувальники футболу обурені вартістю житла у столиці України.

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Нагадаємо, зростання цін на розміщення у готелях Києва на період проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 26 травня побило рекорди серед міст, які приймають у себе фінал, за останні 6 років. На день проведення матчу ненаситні власники готелів підняли ціни у десятки разів. Просять з гостей від 30-ти тисяч гривень за добу. Мало того – ціни зросли і на авіаквитки.

Загалом керівництво мадридського клубу виділило фанам, які мають абонементи на матчі "Реалу", майже 13 тисяч квитків на фінал Ліги Чемпіонів. Однак фани продовжують від них відмовлятися. Більше того, обіцяють скаржитись до Союзу європейських футбольних асоціацій.

До слова, Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України розпочало офіційний моніторинг ринку надання готельних послуг у Києві. Причиною для перевірки послугував саме ажіотаж через підняття цін готелів на період проведення фіналу Ліги Чемпіонів.