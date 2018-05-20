14:08
20 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
17°C 12°C
  • понеділок
    18°C 10°C
  • вівторок
    20°C 12°C
  • середа
    24°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, 19 травня
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, 19 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Через космічні ціни на житло під час фіналу Ліги Чемпіонів фани "Реалу" здали 2 тисячі квитків

198 Читать новость на русском
Частина фанів
Частина фанів "Реалу" бойкотуватиме фінал Ліги Чемпіонів / styler.rbc.ua

Вболівальники "Реалу" відмовляються летіти до Києва на фінал Ліги Чемпіонів. Більше двох тисяч фанів іспанського футбольного клубу вже здали свої квитки на матч "Реал" – "Ліверпуль", який відбудеться 26 травня.

Все – через проблеми з розміщенням у Києві. Шанувальники футболу обурені вартістю житла у столиці України.

Читайте також:  Шахрайство із нерухомістю до фіналу Ліги Чемпіонів: кияни самі взялися виправити імідж Києва

Нагадаємо, зростання цін на розміщення у готелях Києва на період проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 26 травня побило рекорди серед міст, які приймають у себе фінал, за останні 6 років. На день проведення матчу ненаситні власники готелів підняли ціни у десятки разів. Просять з гостей від 30-ти тисяч гривень за добу. Мало того – ціни зросли і на авіаквитки.

Загалом керівництво мадридського клубу виділило фанам, які мають абонементи на матчі "Реалу", майже 13 тисяч квитків на фінал Ліги Чемпіонів. Однак фани продовжують від них відмовлятися. Більше того, обіцяють скаржитись до Союзу європейських футбольних асоціацій.

До слова, Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України розпочало офіційний моніторинг ринку надання готельних послуг у Києві. Причиною для перевірки послугував саме ажіотаж через підняття цін готелів на період проведення фіналу Ліги Чемпіонів.

Теги: Новини спорту Ліга чемпіонів Скандал Нерухомість Новини Києва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Доля ФОПів: чому влада постійно намагається скасувати спрощену систему оподаткування
сьогодні, 13:00 Доля ФОПів: чому влада постійно намагається скасувати спрощену систему оподаткування
Тетяна Острікова 374
Остановите Трампа: новые санкции на подходе
сьогодні, 12:00 Остановите Трампа: новые санкции на подходе
Злой Одессит 1567
Антикорупційний суд і майбутнє злодюжок: влада корупціонерів опинилась на розтяжці
сьогодні, 11:01 Антикорупційний суд і майбутнє злодюжок: влада корупціонерів опинилась на розтяжці
Єгор Соболєв 569
Чему может научить иностранца украинское село: 5 уроков
сьогодні, 08:40 Чему может научить иностранца украинское село: 5 уроков
Peter Santenello 1590
Чим мініінвазивна операція на серці відрізняється від звичайної
19 травня, 22:01 Чим мініінвазивна операція на серці відрізняється від звичайної
Все про здоров'я 533
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук